Bilfinger verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen

Unter dem Strich ging der Gewinn aufgrund höherer Steuern um zwei Prozent auf 176 Millionen Euro zurück. Von der Geschäftsentwicklung sollen auch die Aktionäre profitierten: Die Dividende soll auf 2,80 Euro erhöht werden. Für 2024 hatte Bilfinger 2,40 Euro je Aktie gezahlt./mne/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 109,4 auf Lang & Schwarz (04. März 2026, 07:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um -10,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,80 %.

Die Marktkapitalisierung von Bilfinger bezifferte sich zuletzt auf 4,06 Mrd..

Bilfinger zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Bilfinger Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von -9,01 %/+20,71 % bedeutet.