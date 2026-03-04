Bilfinger verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen
- 2025: Umsatz +8% auf 5,4 Mrd€, Ebita 299M€ +13
- 2026: Erlös bis 5,9 Mrd€, Ebita-Marge 5,8-6,2%
- Gewinn -2% auf 176M€, Dividende 2,80€ (Steuer)
MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Industriedienstleister Bilfinger hat im abgelaufenen Geschäftsjahr von einer anhaltend guten Nachfrage und seinen jüngsten Zukäufen profitiert. Umsatz und operatives Ergebnis legten 2025 deutlich zu. Auch für das laufende Jahr rechnet Bilfinger mit Zuwächsen, wie der MDax-Konzern am Mittwoch in Mannheim mitteilte. 2026 soll der Umsatz auf bis zu 5,9 Milliarden Euro klettern. Im schlechtesten Fall könnten die Erlöse auf dem Vorjahresniveau verharren. Das ist so viel, wie Analysten etwa auf ihren Zettel haben. Vom Erlös sollen mit 5,8 bis 6,2 Prozent als operatives Ergebnis (Ebita-Marge) hängen bleiben. Experten rechneten zuletzt mit einem Wert von 6,1 Prozent.
2025 wuchs der Umsatz im Jahresvergleich um acht Prozent auf gut 5,4 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) legte mit 299 Millionen Euro um 13 Prozent zu. Dazu trug auch der Sparkurs bei. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 5,2 auf 5,5 Prozent.
Unter dem Strich ging der Gewinn aufgrund höherer Steuern um zwei Prozent auf 176 Millionen Euro zurück. Von der Geschäftsentwicklung sollen auch die Aktionäre profitierten: Die Dividende soll auf 2,80 Euro erhöht werden. Für 2024 hatte Bilfinger 2,40 Euro je Aktie gezahlt./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie
Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 109,4 auf Lang & Schwarz (04. März 2026, 07:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um -10,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,80 %.
Die Marktkapitalisierung von Bilfinger bezifferte sich zuletzt auf 4,06 Mrd..
Bilfinger zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Bilfinger Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von -9,01 %/+20,71 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bilfinger - 590900 - DE0005909006
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bilfinger. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bilfinger-Aktie in Grün: Bilfinger wird im Stoxx Europe 600 aufgenommen
https://www.it-boltwise.de/bilfinger-steigt-in-den-stoxx-e…
Grüßle
Fozzybaer🤗
bin Kleinaktionaer aus dem Raum Mannheim und war heute auf der Hauptversammlung bei Bilfinger online. Online waren nur 34 Teilnehmer ! Normalerweise sind auf den Hauptversammlungen im Rosengarten in Mannheim mehrer Hundert Teilnehmer.
Bild: 11730_20250512225922_IMG_0837
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-05/65374554-neue-infrastrukturprojekte-geben-bilfinger-rueckenwind-118.htm