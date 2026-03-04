    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGrand City Properties AktievorwärtsNachrichten zu Grand City Properties
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aroundtown rechnet mit weiterem Rückgang des operativen Ergebnisses

    Für Sie zusammengefasst
    • Aroundtown vorsichtig, Gewinn 2024 sinkt weiter
    • Ziel 2026: FFO I 250-280 Mio. Euro angestrebt.
    • GCP-Anteil auf ~90%, Dividende 8 Cent geplant.
    Aroundtown rechnet mit weiterem Rückgang des operativen Ergebnisses
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Aroundtown blickt vorsichtig auf das laufende Jahr und rechnet mit einem weiteren Rückgang beim operativen Gewinn. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist peilt 2026 ein operatives Ergebnis (FFO I) von 250 bis 280 Millionen Euro an. Im vergangenen Jahr sei der operative Gewinn vor allem wegen höherer Finanzierungskosten um neun Prozent auf 288 Millionen Euro gesunken, teilte der Gewerbeimmobilien-Spezialist am Mittwoch in Luxemburg mit.

    Damit lag das Ergebnis des im MDax notierten Unternehmens am unteren Rand der zuletzt in Aussicht gestellten Zielspanne. Die Prognose für das laufende Jahr liegt zudem unter den Erwartungen der von Bloomberg befragten Experten. Diese hatten bisher im Schnitt einen Anstieg des operativen Gewinns im laufenden Jahr auf dem Zettel.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    28.117,06€
    Basispreis
    1,97
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    31.794,14€
    Basispreis
    2,29
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Aroundtown kündigte in der Nacht auf Mittwoch zudem an, den Anteil an der Wohnimmobilientochter Grand City Properties (GCP) bis auf knapp 90 Prozent steigern zu wollen. Zudem will das Unternehmen erstmals seit vier Jahren wieder eine Dividende zahlen. Der Hauptversammlung soll eine Ausschüttung von acht Cent je Anteil vorgeschlagen werden. Das ist etwas weniger als erwartet.

    Die Dividende entspricht einer Ausschüttungsquote von 30 Prozent, gemessen am operativen Gewinn. Diese soll ab dem kommenden Jahr auf 50 Prozent steigen./zb/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,55 % und einem Kurs von 30.101 auf Ariva Indikation (03. März 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um -9,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 4,32 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -28,29 %/+43,42 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Grand City Properties - A1JXCV - LU0775917882

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Grand City Properties. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aroundtown rechnet mit weiterem Rückgang des operativen Ergebnisses Aroundtown blickt vorsichtig auf das laufende Jahr und rechnet mit einem weiteren Rückgang beim operativen Gewinn. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist peilt 2026 ein operatives Ergebnis (FFO I) von 250 bis 280 Millionen Euro an. Im vergangenen Jahr …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     