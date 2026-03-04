JPMORGAN stuft BEIERSDORF AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 125 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihre Schätzungen am Dienstagabend an den Geschäftsbericht und die nachfolgende Telefonkonferenz an. Ihre Prognose für 2026 sinkt um 4 Prozent bei Umsatz und Marge. Das Bewertungsniveau der Hamburger sei attraktiv. Ohne Kurstreiber dürfte dies kurzfristig aber kaum helfen, vor allem nicht gegen Sorgen, dass der Konzern die Erwartungen des Marktes noch nicht genug gedämpft haben könnte./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 84,80EUR auf Lang & Schwarz (04. März 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 105
Kursziel alt: 125
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
