JPMORGAN stuft BEIERSDORF AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 125 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihre Schätzungen am Dienstagabend an den Geschäftsbericht und die nachfolgende Telefonkonferenz an. Ihre Prognose für 2026 sinkt um 4 Prozent bei Umsatz und Marge. Das Bewertungsniveau der Hamburger sei attraktiv. Ohne Kurstreiber dürfte dies kurzfristig aber kaum helfen, vor allem nicht gegen Sorgen, dass der Konzern die Erwartungen des Marktes noch nicht genug gedämpft haben könnte./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 21:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 84,80EUR auf Lang & Schwarz (04. März 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 105,00 € , was eine Steigerung von +24,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer