    KI fürs Militär

    OpenAI könnte NATO-Netzwerke mit KI-Technologie ausstatten

    Nach dem Pentagon-Abkommen rückt nun auch die NATO in den Fokus von OpenAI. Doch der mögliche Einsatz von KI auf militärischen Netzwerken sorgt für Debatten.

    OpenAI könnte NATO-Netzwerke mit KI-Technologie ausstatten
    Laut einem Bericht des Wall Street Journal prüft OpenAI einen Vertrag mit der North Atlantic Treaty Organization (NATO), um seine künstliche Intelligenz auf den nicht klassifizierten Netzwerken des Militärbündnisses bereitzustellen.

    Die North Atlantic Treaty Organization umfasst derzeit 32 Mitgliedstaaten und koordiniert zahlreiche militärische, logistische und sicherheitspolitische Prozesse über gemeinsame IT-Systeme.

    Pentagon-Deal verändert die Dynamik im KI-Rüstungswettlauf

    Die Gespräche mit der NATO folgen unmittelbar auf ein Abkommen zwischen OpenAI und dem United States Department of Defense. Das Unternehmen wird seine KI-Modelle künftig auch auf klassifizierten Netzwerken des Pentagons bereitstellen.

    Die Vereinbarung wurde kurz nachdem US-Präsident Donald Trump angeordnet hatte, dass US-Behörden die Zusammenarbeit mit dem KI-Unternehmen Anthropic einstellen sollen, bekannt gegeben.

    Anthropic war zuvor ein zentraler Technologiepartner des Pentagons gewesen und hatte seine Modelle bereits in klassifizierten Militärnetzwerken eingesetzt. Im Zuge der Vertragsverhandlungen kam es jedoch zu zunehmenden Differenzen zwischen beiden Seiten.

    Das Unternehmen verlangte Garantien, dass seine KI nicht für massenhafte Überwachung amerikanischer Bürger oder für vollständig autonome Waffensysteme eingesetzt wird.

    Streitpunkt: KI, Überwachung und autonome Waffen

    Das Pentagon betonte wiederholt, dass es keine Pläne für Massenüberwachung der eigenen Bevölkerung habe und auch keine Waffen entwickeln wolle, die ohne menschliche Kontrolle operieren. Gleichzeitig verlangte das Verteidigungsministerium, dass KI-Technologie für alle rechtlich zulässigen Anwendungen verfügbar bleiben müsse.

    In einer aktualisierten Stellungnahme nach dem Abschluss des Vertrags erklärte OpenAI, dass seine Systeme nicht bewusst zur Überwachung von US-Bürgern eingesetzt werden dürfen. Zudem habe das Pentagon bestätigt, dass die KI-Dienste nicht von Nachrichtendiensten wie der National Security Agency verwendet würden.

    Wachsende Konkurrenz im KI-Militärmarkt

    Der Vorstoß von OpenAI ist Teil eines rasch intensiver werdenden Wettbewerbs um staatliche KI-Aufträge im Verteidigungssektor.

    Neben OpenAI und Anthropic hat auch das Unternehmen xAI von Elon Musk Vereinbarungen getroffen, um seine Modelle für klassifizierte Anwendungen bereitzustellen.

    Altman deutete intern an, dass die Konkurrenz möglicherweise weniger strenge Sicherheitsanforderungen akzeptieren könnte, um an Regierungsaufträge zu gelangen.

    Juristischer Konflikt zwischen Musk und Altman spitzt sich zu

    Der Wettbewerb zwischen OpenAI und Musks xAI wird zusätzlich von einem persönlichen und juristischen Konflikt zwischen Altman und Musk begleitet.

    Beide gehörten zu den Mitgründern von OpenAI, liegen jedoch seit Jahren im Streit über die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Ein Gerichtsverfahren in diesem Konflikt soll bereits im kommenden Monat beginnen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Redakteur Pascal Grunow
    KI fürs Militär OpenAI könnte NATO-Netzwerke mit KI-Technologie ausstatten Nach dem Pentagon-Abkommen rückt nun auch die NATO in den Fokus von OpenAI. Doch der mögliche Einsatz von KI auf militärischen Netzwerken sorgt für Debatten.
