Sixt steigert Gewinn und will weiter wachsen - Dividende steigt
- Sixt 2025: Rekordumsatz, deutlich mehr Gewinn.
- 2026-Ziel: Umsatz 4,45–4,60 Mrd Vorsteuer ~10%
- Dividende 2025: Stamm 3,20 €, Vorzugs 3,22 €.
PULLACH (dpa-AFX) - Der Autovermieter Sixt hat 2025 so viel umgesetzt wie noch nie und zugleich deutlich mehr verdient. Das Unternehmen profitierte von einer starken Nachfrage vor allem in Nordamerika und Europa. Auch 2026 will der Konzern weiter wachsen. So soll der Umsatz trotz geopolitischer Risiken und moderater wirtschaftlicher Aussichten auf 4,45 bis 4,60 Milliarden Euro zulegen, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch im Pullach mitteilte. Die Vorsteuer-Rendite soll im Bereich von zehn Prozent liegen. Analysten hatten mit einem Umsatz in der Mitte der ausgegebenen Spanne gerechnet, auch die Profitabilität liegt im Rahmen der Erwartungen.
Im vergangenen Jahr hat Sixt den Umsatz auf Basis vorläufiger Zahlen um sieben Prozent auf 4,28 Milliarden Euro gesteigert. Währungsbereinigt kletterten die Erlöse um 8,7 Prozent. Beim Vorsteuerergebnis wurde ein Anstieg um fast ein Fünftel auf 400,5 Millionen Euro verbucht. Die entsprechende Marge verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 9,4 Prozent. Unter dem Strich erhöhte sich der Gewinn um gut 17 Prozent auf 285,8 Millionen Euro.
An die Aktionäre soll für 2025 eine um 50 Cent erhöhte Dividende ausgezahlt werden. Halter der im SDax notierten Stammaktien sollen 3,20 Euro je Anteilsschein erhalten, für die Vorzüge gibt es 3,22 Euro pro Stück.
Das Unternehmen will die endgültigen Zahlen am 27. März veröffentlichen./err/tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sixt Vz Aktie
Die Sixt Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 61,95 auf Lang & Schwarz (04. März 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sixt Vz Aktie um -3,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Sixt Vz bezifferte sich zuletzt auf 900,09 Mio..
Sixt Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5000 %.
Vom Unternehmen selbst habe ich noch nichts gehört, institutionelle Anleger, die wohl hauptsächlich in den Stammaktien investiert sind, scheinen wohl an die bisher rosige Zukunft nicht mehr zu glaube. Die Umsatzzuwächse der kommenden Jahre sind von ca 10 auf 5 Prozent zurückgenommen worden, bei einem Vermietmarkt, der wohl weiterhin um ca 7%, das Luxussegment sogar überdurchschnittlich, wachsen soll. Der CFO von Sixt hat sich wohl dahingegend geäussert, dass er die Marge weiterhin als realistisch ansieht. Somit sollte das EBT weiterhin mit ca 10% wachsen. Wo liegt dann der Hase im Pfeffer, dass die St einen Niedergang von Sixt einpreisen?
Ich denke auch, dass Sixt als Gewinner aus der jahrelangen Krise der Autovermieter hervorgehen wird. Viele Mitbewerber sind einfach zu sehr mit "Überleben" beschäftigt, frustriert durch mangelnden Erfolg, risikoscheu, weil ja sowieso alles immer nur schlechter wird. Sixt kann kreativ und innovativ an einer erfolgreichen Zukunft arbeiten.
