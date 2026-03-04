    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSixt Vz AktievorwärtsNachrichten zu Sixt Vz
    Sixt steigert Gewinn und will weiter wachsen - Dividende steigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Sixt 2025: Rekordumsatz, deutlich mehr Gewinn.
    • 2026-Ziel: Umsatz 4,45–4,60 Mrd Vorsteuer ~10%
    • Dividende 2025: Stamm 3,20 €, Vorzugs 3,22 €.
    PULLACH (dpa-AFX) - Der Autovermieter Sixt hat 2025 so viel umgesetzt wie noch nie und zugleich deutlich mehr verdient. Das Unternehmen profitierte von einer starken Nachfrage vor allem in Nordamerika und Europa. Auch 2026 will der Konzern weiter wachsen. So soll der Umsatz trotz geopolitischer Risiken und moderater wirtschaftlicher Aussichten auf 4,45 bis 4,60 Milliarden Euro zulegen, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch im Pullach mitteilte. Die Vorsteuer-Rendite soll im Bereich von zehn Prozent liegen. Analysten hatten mit einem Umsatz in der Mitte der ausgegebenen Spanne gerechnet, auch die Profitabilität liegt im Rahmen der Erwartungen.

    Im vergangenen Jahr hat Sixt den Umsatz auf Basis vorläufiger Zahlen um sieben Prozent auf 4,28 Milliarden Euro gesteigert. Währungsbereinigt kletterten die Erlöse um 8,7 Prozent. Beim Vorsteuerergebnis wurde ein Anstieg um fast ein Fünftel auf 400,5 Millionen Euro verbucht. Die entsprechende Marge verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 9,4 Prozent. Unter dem Strich erhöhte sich der Gewinn um gut 17 Prozent auf 285,8 Millionen Euro.

    An die Aktionäre soll für 2025 eine um 50 Cent erhöhte Dividende ausgezahlt werden. Halter der im SDax notierten Stammaktien sollen 3,20 Euro je Anteilsschein erhalten, für die Vorzüge gibt es 3,22 Euro pro Stück.

    Das Unternehmen will die endgültigen Zahlen am 27. März veröffentlichen./err/tav/jha/

     

    Die Sixt Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 61,95 auf Lang & Schwarz (04. März 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sixt Vz Aktie um -3,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sixt Vz bezifferte sich zuletzt auf 900,09 Mio..

    Sixt Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5000 %.




