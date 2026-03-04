BARCLAYS stuft BEIERSDORF AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 112 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Hamburger gingen einen Schritt vorwärts und zwei zurück, schrieb Warren Ackerman am Mittwoch infolge des Kurseinbruchs nach dem enttäuschenden Ausblick. Es könnte ein reinigendes Gewitter gewesen sein, der weitere Weg sei aber schwer einsehbar - gerade für die wichtige Marke Nivea. Es stehe die Frage im Raum, ob die Margenerwartungen genügend heruntergeschraubt worden seien./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 03:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 03:54 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 84,58EUR auf Lang & Schwarz (04. März 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Warren Ackerman

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 112

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



