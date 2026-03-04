    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Stellungen iranischer Basidsch-Milizen angegriffen

    TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israel hat bei den massiven Angriffen im Iran nach Militärangaben auch Stellungen der Basidsch-Milizen ins Visier genommen. Es seien "Dutzende Stützpunkte" der Basidsch-Kräfte angegriffen worden, teilte ein Sprecher der israelischen Armee auf X mit. Kampfjets hätten zahlreiche Geschosse abgeworfen. Die Basidsch-Milizen sind besonders für ihr hartes Vorgehen gegen die Proteste im eigenen Land bekannt.

    Auf der Basis von Hinweisen des Militärgeheimdienstes habe die Luftwaffe "eine weitere Angriffswelle durchgeführt, die auf Einrichtungen des iranischen Systems in ganz Teheran abzielte", hieß es weiter in der Mitteilung. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

    Die Basidsch-Stützpunkte seien von der iranischen Führung dazu genutzt worden, ihre Stabilität zu sichern und die Kontrolle der verschiedenen Landesteile aufrechtzuerhalten. Israels Armee werde die Angriffe "auf die Infrastruktur des iranischen Systems weiter vertiefen", kündigte der Sprecher an./le/DP/zb





