Adidas erwartet bis 2028 weiteren Gewinnanstieg - Weiter Aktienrückkäufe
- Adidas gut aufgestellt; will bis 2028 wachsen.
- 2024: Umsatz währungsbereinigt hoch einstellig.
- Dividenden + Aktienrückkäufe bis 1 Mrd€ 2027/28
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Adidas sieht sich ungeachtet der konjunkturellen und geopolitischen Turbulenzen für die kommenden Jahre gut aufgestellt. So strebt das Unternehmen bis 2028 weitere Zuwächse bei Umsatz und Gewinn an, wie das Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mitteilte. Im laufenden Jahr soll der Umsatz währungsbereinigt im hohen einstelligen Prozentbereich steigen. In absoluten Zahlen wäre dies ein Plus von 2 Milliarden Euro. 2025 waren die Erlöse der Marke Adidas währungsbereinigt um 13 Prozent auf 24,8 Milliarden Euro gestiegen. Das Betriebsergebnis soll sich von knapp 2,1 Milliarden auf rund 2,3 Milliarden Euro verbessern. Das lag unter den Erwartungen der Analysten. Allerdings dürften Zölle und Währungseffekte den Gewinn mit 400 Millionen Euro belasten.
Adidas setzte sich zudem mittelfristige Ziele und geht von einem starken strukturellen Wachstum der Sportartikelbranche aus. Bis 2028 soll der Umsatz daher pro Jahr währungsbereinigt ebenfalls im hohen einstelligen Prozentbereich steigen und das Betriebsergebnis sich im Schnitt im mittleren Zehner-Prozentbereich pro Jahr verbessern. Aktionäre können sich über höhere Rückflüsse in Form von höheren Dividenden und weiteren Aktienrückkäufen freuen. So sollen 2027 und 2028 jeweils Papiere im Wert von bis zu einer Milliarde Euro zurückgekauft werden, wenn die Bedingungen es zulassen, so Adidas. Für das laufende Jahr hat Adidas bereits ein Programm in dieser Höhe angekündigt./nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,93 % und einem Kurs von 144,9 auf Lang & Schwarz (04. März 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -7,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,35 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 25,56 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 223,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der adidas Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 270,00EUR was eine Bandbreite von +12,78 %/+90,31 % bedeutet.
