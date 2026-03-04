BERENBERG stuft SECUNET SECURITY AG auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet auf "Buy" mit einem Kursziel von 254 Euro belassen. Die Eskalation im Nahen Osten habe das Thema Cybersicherheit wieder in den Fokus gerückt, schrieb Andreas Wolf am Dienstagabend. Immerhin seien Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur ein asymmetrisches Mittel der Kriegsführung. Cybersicherheits-Maßnahmen würden nun priorisiert./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 17:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 188,9EUR auf Lang & Schwarz (04. März 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: SECUNET SECURITY AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 254
Kursziel alt: 254
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
