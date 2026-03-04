VW-Lkw-Holding Traton bleibt angesichts US-Zöllen und Umfeld vorsichtig
- Traton: Marge 2026 5,3–7,3%; Analysten 7,1%...
- Zolllast USA drückt Marge auf 6,3%; EPS sinkt.
- Umsatz -7% auf 44,1Mrd; Auftrag +7% auf 281325
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die VW-Nutzfahrzeugholding Traton setzt sich für das neue Jahr angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten in wichtigen Märkten vorsichtige Ziele. Die um Sondereffekte bereinigte operative Marge dürfte 2026 zwischen 5,3 und 7,3 Prozent liegen, teilte die VW-Tochter mit unter anderem den Marken MAN und Scania am Mittwoch in München mit. Analysten erwarteten bisher rund 7,1 Prozent und damit einen Wert fast am oberen Ende der Spanne. Unter anderem werde das Geschäft diesmal das ganze Jahr über von US-Zöllen belastet, sagte Finanzchef Michael Jackstein laut Mitteilung.
Dass die Marge im vergangenen Jahr vor allem wegen der Zollpolitik in den USA und dem dort schwachen Umfeld für die US-Tochter International um fast drei Prozentpunkte auf 6,3 Prozent abgerutscht war, hatte Traton bereits mit Eckdaten mitgeteilt. Der Gewinn je Aktie schmolz nach 5,61 Euro auf 3,09 Euro zusammen. Die Dividende soll mit 0,93 Euro daher nur noch etwas mehr als halb so hoch wie ein Jahr zuvor ausfallen. Der Umsatz sackte um 7 Prozent auf 44,1 Milliarden Euro ab. Dieses Jahr sollen Absatz und Erlös in einer Bandbreite zwischen minus 5 bis plus 7 Prozent gegenüber den Vorjahreswerten liegen. Der Auftragseingang nahm 2025 dank hoher Bestellungen aus Europa insgesamt um 7 Prozent auf 281.325 Fahrzeuge zu./men/stk
