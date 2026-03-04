    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    VW-Lkw-Holding Traton bleibt angesichts US-Zöllen und Umfeld vorsichtig

    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die VW-Nutzfahrzeugholding Traton setzt sich für das neue Jahr angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten in wichtigen Märkten vorsichtige Ziele. Die um Sondereffekte bereinigte operative Marge dürfte 2026 zwischen 5,3 und 7,3 Prozent liegen, teilte die VW-Tochter mit unter anderem den Marken MAN und Scania am Mittwoch in München mit. Analysten erwarteten bisher rund 7,1 Prozent und damit einen Wert fast am oberen Ende der Spanne. Unter anderem werde das Geschäft diesmal das ganze Jahr über von US-Zöllen belastet, sagte Finanzchef Michael Jackstein laut Mitteilung.

    Dass die Marge im vergangenen Jahr vor allem wegen der Zollpolitik in den USA und dem dort schwachen Umfeld für die US-Tochter International um fast drei Prozentpunkte auf 6,3 Prozent abgerutscht war, hatte Traton bereits mit Eckdaten mitgeteilt. Der Gewinn je Aktie schmolz nach 5,61 Euro auf 3,09 Euro zusammen. Die Dividende soll mit 0,93 Euro daher nur noch etwas mehr als halb so hoch wie ein Jahr zuvor ausfallen. Der Umsatz sackte um 7 Prozent auf 44,1 Milliarden Euro ab. Dieses Jahr sollen Absatz und Erlös in einer Bandbreite zwischen minus 5 bis plus 7 Prozent gegenüber den Vorjahreswerten liegen. Der Auftragseingang nahm 2025 dank hoher Bestellungen aus Europa insgesamt um 7 Prozent auf 281.325 Fahrzeuge zu./men/stk

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
