Norweger Gulden bleibt bis 2030 Adidas-Chef

Der Wechsel an die Spitze des fränkischen Lokalrivalen hatte für Aufsehen gesorgt. Die beiden Firmen waren von den einst verfeindeten Brüdern Adolf und Rudolf Dassler gegründet worden, was zu einer dauerhaften Rivalität zwischen den Unternehmen geführt hatte - die aber inzwischen weitgehend Geschichte ist./dm/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,99 % und einem Kurs von 142,0 auf Tradegate (04. März 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -12,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,10 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 25,56 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 223,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der adidas Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 270,00EUR was eine Bandbreite von +12,80 %/+90,34 % bedeutet.