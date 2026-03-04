    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas
    Norweger Gulden bleibt bis 2030 Adidas-Chef

    Für Sie zusammengefasst
    • Gulden bleibt bis 2030 Adidas-CEO, Vertrag neu
    • Übernahm 2023 von Rorsted, sorgte für Wachstum
    • War 10 Jahre Puma-Chef; Wechsel löste Aufsehen
    HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Norweger Bjørn Gulden soll bis 2030 Vorstandsvorsitzender des weltweit zweitgrößten Sportartikelherstellers Adidas bleiben. Der Vertrag des ehemaligen Fußballprofis sei entsprechend verlängert worden, teilte Adidas in Herzogenaurach mit.

    Der 60-Jährige hatte Adidas 2023 von Kasper Rorsted übernommen und den damals in schwieriges Fahrwasser geratenen Konzern wieder zu Wachstum und neuer Profitabilität geführt. Vorher war Gulden zehn Jahre lang Vorstandschef des Sportartikelunternehmens Puma.

    Der Wechsel an die Spitze des fränkischen Lokalrivalen hatte für Aufsehen gesorgt. Die beiden Firmen waren von den einst verfeindeten Brüdern Adolf und Rudolf Dassler gegründet worden, was zu einer dauerhaften Rivalität zwischen den Unternehmen geführt hatte - die aber inzwischen weitgehend Geschichte ist./dm/DP/zb

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,99 % und einem Kurs von 142,0 auf Tradegate (04. März 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -12,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 25,56 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 223,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der adidas Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 270,00EUR was eine Bandbreite von +12,80 %/+90,34 % bedeutet.




