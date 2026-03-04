Almonty Industries, Nippon Densan & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Nippon Densan
|+22,22 %
|Hardware
|🥈
|Dongfang Electric Ltd (H)
|+10,22 %
|Maschinenbau
|🥉
|Meridian Mining
|+5,36 %
|Rohstoffe
|🟥
|West African Resources
|-9,52 %
|Rohstoffe
|🟥
|Battalion Oil Corporation
|-10,92 %
|Öl/Gas
|🟥
|COSCO SHIPPING Energy Transportation Registered (H)
|-11,21 %
|Verkehr
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Antimony Resources
|Rohstoffe
|🥈
|Spark Energy Minerals
|Rohstoffe
|🥉
|Endeavour Silver
|Rohstoffe
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|ImmunityBio
|Biotechnologie
|Battalion Oil Corporation
|Öl/Gas
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Almonty Industries
|153
|Rohstoffe
|🥈
|Gerresheimer
|138
|Gesundheitswesen
|🥉
|Silber
|81
|Rohstoffe
|Gold
|43
|Rohstoffe
|TUI
|29
|Hotels/Tourismus
|POET Technologies
|26
|Erneuerbare Energien
Nippon Densan
Wochenperformance: +1,06 %
Platz 1
Dongfang Electric Ltd (H)
Wochenperformance: +6,22 %
Platz 2
Meridian Mining
Wochenperformance: -3,72 %
Platz 3
West African Resources
Wochenperformance: -11,85 %
Platz 4
Battalion Oil Corporation
Wochenperformance: +578,79 %
Platz 5
COSCO SHIPPING Energy Transportation Registered (H)
Wochenperformance: -0,96 %
Platz 6
Antimony Resources
Wochenperformance: +16,26 %
Platz 7
Spark Energy Minerals
Wochenperformance: +15,22 %
Platz 8
Endeavour Silver
Wochenperformance: -10,57 %
Platz 9
DroneShield
Wochenperformance: -0,98 %
Platz 10
ImmunityBio
Wochenperformance: -17,58 %
Platz 11
Battalion Oil Corporation
Wochenperformance: +578,79 %
Platz 12
Almonty Industries
Wochenperformance: +15,85 %
Platz 13
Gerresheimer
Wochenperformance: -13,55 %
Platz 14
Silber
Wochenperformance: -5,80 %
Platz 15
Gold
Wochenperformance: -1,49 %
Platz 16
TUI
Wochenperformance: -9,50 %
Platz 17
POET Technologies
Wochenperformance: +6,82 %
Platz 18
