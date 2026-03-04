Gegenbewegung angelaufen

Trotz dieser kräftigen Gegenbewegung befindet sich der Wert seit dem Rekordhoch Anfang Juli des vergangenen Jahres weiterhin in einem übergeordneten Abwärtstrend. Diesen gilt es in den kommenden Tagen und Wochen nachhaltig zu überwinden, um das Chartbild spürbar aufzuhellen.

Nach dem Rückzug aus dem Bieterverfahren sprang die Aktie zunächst bis an den 50-Tage-Durchschnitt bei 87,86 US-Dollar. Zuletzt näherte sie sich dem 200-Tage-Durchschnitt sowie den Hochs aus Mitte Dezember bei 97,50 US-Dollar. Vor allem der 200-Tage-Durchschnitt gilt als bedeutende Hürde und könnte die aktuelle Erholung vorerst bremsen.

Im Idealfall käme es zu einem Rücksetzer in Richtung des 50-Tage-Durchschnitts, bevor die Aktie erneut Anlauf nimmt. Gelingt anschließend der Ausbruch über den bestehenden Abwärtstrend und über 106,02 US-Dollar, würde sich aus charttechnischer Sicht ein attraktives Long-Szenario ergeben.

Risiken bleiben bestehen

Sollte die Aktie hingegen wieder stärker unter Druck geraten und unter 82,00 US-Dollar fallen, müsste mit einem erneuten Test der Jahrestiefs bei 75,01 US-Dollar gerechnet werden.

Aktuell deutet jedoch vieles darauf hin, dass sich der Kurs zunächst weiter stabilisieren möchte. Nach klassischen charttechnischen Mustern könnte sich diese Bewegung als sogenannte „123-Erholung“ fortsetzen – also als strukturierte Gegenbewegung innerhalb des übergeordneten Trends.

Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 99,95 US-Dollar

Kursziel : 106,02 US-Dollar

Renditechance via DU8T35 : 60 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Netflix INc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU8T35 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,10 - 1,12 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 84,2191 US-Dollar Basiswert: Netflix Inc. KO-Schwelle: 84,2191 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 97,23 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 106,02 US-Dollar Hebel: 7,23 Kurschance: + 60 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5SVV Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,19 - 1,21 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 110,6771 US-Dollar Basiswert: Netflix Inc. KO-Schwelle: 110,6771 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 97,23 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,89 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

