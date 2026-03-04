Erstes Etappenziel erreicht

Die Sorge vor weiter steigenden Energiepreisen und einer dadurch anziehenden Inflation belastet nicht nur die US-Börsen, sondern auch viele andere große Aktienmärkte weltweit. Angesichts der angespannten Lage im Nahen Osten dürfte diese Unsicherheit vorerst anhalten. Trotz der aktuell hohen Schwankungen sollten Anleger jedoch besonnen bleiben und nicht überstürzt handeln.

Bereits Ende Februar hatte sich abgezeichnet, dass der Index Schwierigkeiten bekommen könnte. Ein Anstieg über 49.615 Punkte – das Niveau der linken und rechten Schulter der Formation – scheiterte. In der Folge fiel der Dow Jones unter die wichtige Marke von 48.323 Punkten, die als sogenannter Sell-Trigger gilt.

Nun rückt der Bereich um 47.131 Punkte in den Fokus. Darunter könnte der 200-Tage-Durchschnitt bei 46.711 Punkten angesteuert werden. Nach einer möglichen Zwischenerholung zurück in Richtung 48.323 Punkte wäre anschließend ein weiterer Rückgang bis 45.065 Punkte denkbar. Dieses Szenario könnte für Anleger, die auf fallende Kurse setzen, neue Chancen eröffnen. Bereits bestehende Positionen können allerdings weiterhin gehalten werden.

Was für eine Trendwende nach oben sprechen würde

Damit sich das Bild wieder zugunsten der Käufer dreht, müsste der Index mindestens die Marke von 49.615 Punkten zurückerobern. Erst dann wäre das aktuelle Verkaufssignal neutralisiert. In diesem Fall könnte sogar ein kurzfristiger Anstieg bis 50.512 Punkte möglich werden.

Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 47.600 Punkte

Kursziel : 46.676 Punkte

Renditechance via DU60R9 : 150 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Dow Jones-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU09XN Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,15 - 6,16 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 43.850,00 Punkte Basiswert: Dow Jones-Index KO-Schwelle: 43.850,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 48.485,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 62,32 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU60R9 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 6,84 - 6,85 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 49.800,82 US-Dollar Basiswert: Dow Jones-Index KO-Schwelle: 49.800,82 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 48.485,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 46.676 Punkte Hebel: 61,72 Kurschance: + 150 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.