Goldpreis
Bullenpower: Goldpreis springt auf 5.158,99 USD
Gold springt um +1,39 % nach oben auf 5.158,99 USD – starkes Kaufsignal.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,49 %
|1 Monat
|+1,30 %
|3 Monate
|+23,09 %
|1 Jahr
|+77,92 %
Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.701,44USD. Heute, bei 5.158,99USD, wäre daraus ein Vermögen von 30.321,3USD geworden – ein Plus von +203,21 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum herrscht gemischtes Gold-Sentiment: Erholung erwartet (Beitrag 2), Abwärtsrisiken (Beitr. 7/15) und weiter steigende Volatilität (Beitrag 8) werden diskutiert. Inflation, Steueraspekte und geopolitische Risiken gelten als Treiber; Großanleger könnten Risikopositionen reduzieren (Beitrag 12). 14‑Tage-Kursentwicklung wird nicht konkret beziffert; Stimmung bleibt volatil.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|404,05EUR
|+0,65 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|142,55EUR
|+1,07 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|292,04EUR
|+0,70 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|429,20EUR
|-8,79 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|111,35EUR
|+1,20 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|666,00EUR
|-7,59 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|423,84EUR
|+1,03 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|86,68EUR
|+1,56 %
|Long
|1
|0,00
|142,70EUR
|+0,73 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,459EUR
|+1,31 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.