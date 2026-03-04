Bullenpower: Goldpreis springt auf 5.158,99 USD

+1,39 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,49 % 1 Monat +1,30 % 3 Monate +23,09 % 1 Jahr +77,92 %

Gold steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 5.158,99. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.701,44USD. Heute, bei 5.158,99USD, wäre daraus ein Vermögen von 30.321,3USD geworden – ein Plus von +203,21 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum herrscht gemischtes Gold-Sentiment: Erholung erwartet (Beitrag 2), Abwärtsrisiken (Beitr. 7/15) und weiter steigende Volatilität (Beitrag 8) werden diskutiert. Inflation, Steueraspekte und geopolitische Risiken gelten als Treiber; Großanleger könnten Risikopositionen reduzieren (Beitrag 12). 14‑Tage-Kursentwicklung wird nicht konkret beziffert; Stimmung bleibt volatil.