Bullenpower: Silberpreis springt auf 84,90 USD

Zeitraum Performance 1 Woche -5,80 % 1 Monat -6,59 % 3 Monate +40,30 % 1 Jahr +158,93 %

Der Silberpreis zieht deutlich an und legt umauf 84,90zu. Starke Nachfrage und ein klarer Aufwärtstrend sorgen für frische Impulse am Markt. Anleger beobachten, ob sich daraus weiteres Momentum entwickelt.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 15,77236USD. Heute, bei 84,90USD, wäre daraus ein Vermögen von 26.915,1USD geworden – ein Plus von +438,30 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum ist Silber gemischt bewertet: 14-Tage-Verlauf ca. −7% (Beitrag 10) mit einem teils suboptimalen Chart (Beitrag 3). Gleichzeitig erholt sich Silber laut Beiträgen 12/14, mit Marken um 80–84 USD. Industrielle Nachfrage bleibt relevant; in Krisenzeiten könnte sich Nachfrage stabilisieren oder steigern (Beitrag 5). ETF-Käufer sichern sich gegen Volatilität (Beitrag 10). Rebound möglich, aber Vorsicht.