Silberpreis
Bullenpower: Silberpreis springt auf 84,90 USD
Silber springt um +3,45 % nach oben auf 84,90 USD – starkes Kaufsignal.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,80 %
|1 Monat
|-6,59 %
|3 Monate
|+40,30 %
|1 Jahr
|+158,93 %
Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 15,77236USD. Heute, bei 84,90USD, wäre daraus ein Vermögen von 26.915,1USD geworden – ein Plus von +438,30 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum ist Silber gemischt bewertet: 14-Tage-Verlauf ca. −7% (Beitrag 10) mit einem teils suboptimalen Chart (Beitrag 3). Gleichzeitig erholt sich Silber laut Beiträgen 12/14, mit Marken um 80–84 USD. Industrielle Nachfrage bleibt relevant; in Krisenzeiten könnte sich Nachfrage stabilisieren oder steigern (Beitrag 5). ETF-Käufer sichern sich gegen Volatilität (Beitrag 10). Rebound möglich, aber Vorsicht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.
Informationen zu Silber
Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|404,05EUR
|+0,65 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|142,55EUR
|+1,07 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|292,04EUR
|+0,70 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|429,20EUR
|-8,79 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|111,35EUR
|+1,20 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|666,00EUR
|-7,59 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|423,84EUR
|+1,03 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|86,68EUR
|+1,56 %
|Long
|1
|0,00
|145,08EUR
|+2,41 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,459EUR
|+1,31 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.