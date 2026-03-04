    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Bullen dominieren den Ölmarkt: Brent klettert auf 83,95 USD

    Brent-Öl verzeichnet einen kräftigen Anstieg von +2,46 % und notiert bei 83,95 USD. Der Markt reagiert positiv auf neue Impulse.

    Foto: Jan Woitas - dpa
    Ein kräftiger Preissprung treibt den Brent-Ölpreis um +2,46 % nach oben auf 83,95USD. Steigende Nachfrageerwartungen und ein angespanntes Marktumfeld sorgen für eine spürbare Belebung des Handels.

    Öl (Brent) Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +16,96 %
    1 Monat +22,44 %
    3 Monate +32,06 %
    1 Jahr +16,11 %

    Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 5.000USD in Öl (Brent) angelegt hat, zahlte damals 86,90675USD. Heute, bei 83,95USD, wäre daraus ein Vermögen von 4.829,60USD geworden – ein Plus von -3,41 %.

    Informationen zu Öl (Brent)

    Brent-Öl ist eine der wichtigsten Referenzsorten am globalen Energiemarkt und dient als Preismaßstab für große Teile Europas, Afrikas und Asiens. Der Preis wird maßgeblich durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage bestimmt. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Förderpolitik der OPEC und ihrer Partner, die über Förderquoten versuchen, den Markt zu stabilisieren oder gezielt zu verknappen. Produktionskürzungen können das Angebot verengen und Preise stützen, während Förderausweitungen häufig dämpfend wirken. Zusätzlich beeinflussen Lagerbestände, Raffinerieauslastung und Transportkapazitäten die kurzfristige Preisbildung. Anleger beobachten diese Faktoren genau, da schon kleine Verschiebungen im Angebot deutliche Auswirkungen auf den Brent-Ölpreis haben können.

    Ob ein Investment in Öl (Brent) sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Öl (Brent) berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Öl (Brent)-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Öl (Brent)

    ISIN:XC0009677409WKN:967740



