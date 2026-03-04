    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeiersdorf AktievorwärtsNachrichten zu Beiersdorf

    ANALYSE-FLASH

    Barclays senkt Ziel für Beiersdorf auf 95 Euro - 'Overweight'

    • Barclays senkt Kursziel auf 95 Euro, bleibt OW
    • Kurseinbruch nach enttäuschendem Ausblick, Nivea?
    • Unklarer Weg; Margenerwartung genügt? Zu hoch?
    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 112 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Hamburger gingen einen Schritt vorwärts und zwei zurück, schrieb Warren Ackerman am Mittwoch infolge des Kurseinbruchs nach dem enttäuschenden Ausblick. Es könnte ein reinigendes Gewitter gewesen sein, der weitere Weg sei aber schwer einsehbar - gerade für die wichtige Marke Nivea. Es stehe die Frage im Raum, ob die Margenerwartungen genügend heruntergeschraubt worden seien./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 03:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 03:54 / GMT

    ISIN:DE0005200000WKN:520000

     

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 84,58 auf Tradegate (04. März 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.

