Barclays senkt Ziel für Beiersdorf auf 95 Euro - 'Overweight'
- Barclays senkt Kursziel auf 95 Euro, bleibt OW
- Kurseinbruch nach enttäuschendem Ausblick, Nivea?
- Unklarer Weg; Margenerwartung genügt? Zu hoch?
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 112 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Hamburger gingen einen Schritt vorwärts und zwei zurück, schrieb Warren Ackerman am Mittwoch infolge des Kurseinbruchs nach dem enttäuschenden Ausblick. Es könnte ein reinigendes Gewitter gewesen sein, der weitere Weg sei aber schwer einsehbar - gerade für die wichtige Marke Nivea. Es stehe die Frage im Raum, ob die Margenerwartungen genügend heruntergeschraubt worden seien./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 03:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 03:54 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 84,58 auf Tradegate (04. März 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -21,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 20,53 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +12,19 %/+41,71 % bedeutet.
auweia....bekommen ja ganz schön eins über gebrummt für die Gewinnwarnung