Trump trifft Coinbase-CEO – Banken bremsen geplantes Krypto-Gesetz

Der Streit zwischen der Kryptoindustrie und der US-Bankenlobby spitzt sich weiter zu. Nach einem Treffen mit Coinbase -Chef Brian Armstrong hat sich US-Präsident Donald Trump öffentlich auf die Seite der Kryptobranche gestellt und Banken scharf kritisiert. Gleichzeitig nutzt Cathie Woods Investmentfirma Ark Invest den jüngsten Kursrückgang der Coinbase-Aktie für Zukäufe.

US-Präsident Donald Trump traf sich am Dienstag laut einem Bericht von Politico mit Coinbase-CEO Brian Armstrong. Kurz darauf unterstützte Trump öffentlich die Position der Kryptobranche im laufenden Lobbykonflikt mit großen US-Banken, der derzeit ein zentrales Gesetz zur Regulierung digitaler Vermögenswerte blockiert.

In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social forderte Trump die Banken auf, sich mit der Kryptoindustrie zu einigen, damit die geplante Marktstruktur-Gesetzgebung für digitale Assets vorankommen könne.

Trump schrieb, Banken müssten "einen guten Deal mit der Krypto-Industrie machen", um die stockende Gesetzgebung im Kongress wiederzubeleben. Gleichzeitig warf er Finanzinstituten vor, eine bereits verabschiedete Kryptoregulierung zu untergraben.

Kernstreitpunkt: Stablecoin-Zinsen

Im Zentrum des Konflikts steht die Frage, ob Kryptobörsen wie Coinbase Programme anbieten dürfen, die Kunden Zinsen auf Stablecoin-Bestände zahlen.

Mehrere Plattformen zahlen derzeit Renditen von bis zu rund 3,5 Prozent jährlich auf bestimmte Stablecoins. Diese Erträge liegen deutlich über den üblichen Zinssätzen traditioneller Bankkonten. In den USA liegt die durchschnittliche Verzinsung eines klassischen verzinsten Girokontos laut Branchendaten unter 0,1 Prozent.

Banken warnen, dass solche Renditen Kunden dazu bewegen könnten, Geld aus Bankeinlagen abzuziehen und stattdessen in tokenisierte Dollar-Alternativen zu verschieben. Ein solcher Abfluss von Einlagen könnte nach Ansicht der Banken langfristig die Kreditvergabe beeinträchtigen und damit auch Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben.

Gesetz soll regulatorische Klarheit schaffen

Das umstrittene Gesetz zur Marktstruktur digitaler Vermögenswerte soll festlegen, welche Behörden künftig für die Regulierung von Kryptowährungen und Token zuständig sind. Vertreter der Branche fordern seit Jahren solche klaren Zuständigkeitsregeln.

Cathie Woods Ark Invest nutzt Kursrückgang

Die Aktie von Coinbase schloss zuletzt mit einem Minus von 1,55 Prozent bei 182,36 US-Dollar. Die Investmentfirma Ark Invest von Cathie Wood nutzt die Rücksetzer der letzten Tage und stockte ihre Position in Coinbase weiter auf.

Laut einer Handelsmeldung des Unternehmens kaufte Ark Invest am Dienstag insgesamt 22.452 Coinbase-Aktien im Wert von 4,09 Millionen US-Dollar über mehrere börsengehandelte Fonds, darunter ARKK, ARKW und ARKF.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Coinbase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,05 % und einem Kurs von 168EUR auf Tradegate (04. März 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.





Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben! Jetzt Report kostenlos herunterladen!