Bayer mit weiterem Milliardenverlust - Operativ etwas besser als gedacht
- Rechtskosten-US treiben Verlust auf 3,6 MrdEUR
- Glyphosat/PCB-Klagen; Sammelvergleich offen...
- Umsatz -2,2% 45,58Mrd; Ebitda -4,5% 9,67Mrd...
LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Die Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten in den USA haben Bayer 2025 noch tiefer in die Verlustzone gerissen. Unter dem Strich wuchs der Nettoverlust um gut eine Milliarde Euro auf knapp 3,6 Milliarden Euro, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Mittwoch mitteilte. Damit haben die Glyphosat- und PCB-Klagen in den USA einmal mehr schwer belastet. Um vor allem das Thema Glyphosat-Klagen abhaken zu können, hatte Bayer erst vor wenigen Wochen einen angestrebten Sammelvergleich angekündigt, der viel Geld kosten wird, aber noch nicht in trockenen Tüchern ist. Zudem hoffen die Leverkusener weiterhin auf ein positives Grundsatzurteil des obersten US-Gerichts, was ebenfalls helfen soll, die Klagewelle zu beenden.
Mit Blick auf das Tagesgeschäft sank der Konzernumsatz 2025 um 2,2 Prozent auf 45,58 Milliarden Euro. Dabei belasteten aber erneut Wechselkurseffekte. Diese sowie Portfolioveränderungen herausgerechnet ergibt sich ein Plus von 1,1 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank im vergangenen Jahr um 4,5 Prozent auf 9,67 Milliarden Euro. Beide Werte liegen etwas über den mittleren Analystenschätzungen./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 38,43 auf Tradegate (04. März 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -11,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 37,73 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -16,45 %/+40,99 % bedeutet.
Hier noch die Quelle der Washington Post. Da war mir beim Einfügen ein Fehler unterlaufen:
Die Kategorisierung von Glyphosat als kritischer Rohstoff für die nationale Sicherheit könnte theoretisch einen kompletten Schutz vor weiteren klagen bedeuten. Da es bisher noch keinen Fall gab, in dem ein Hersteller, der unter DPA kritische Produkte liefert, wegen dieser Produkte Massenklagen ausgesetzt war, sind sich die Fachleute noch uneinig, wie weit der Klageschutz geht: