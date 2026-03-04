Bernstein senkt Ziel für Beiersdorf auf 120 Euro - 'Outperform'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 84,34 auf Tradegate (04. März 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -21,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,32 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 20,53 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +12,19 %/+41,71 % bedeutet.