Bernstein senkt Ziel für Beiersdorf auf 120 Euro - 'Outperform'
- Bernstein senkt Kursziel Beiersdorf 129→120€ .
- Einstufung bleibt 'Outperform' trotz Senkung .
- Holpriger Weg; Ausblick schwach; Cashflow trüb
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 129 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Hamburger befänden sich auf einem holprigen Weg, schrieb Callum Elliott am Dienstagabend nach dem Geschäftsbericht und dem Kurseinbruch. Der schwache Ausblick habe alles überschattet. Darüber hinaus sei es in Diskussionen auch um den "traurigen Cashflow" gegangen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 23:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 03:00 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 84,34 auf Tradegate (04. März 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -21,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 20,53 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +12,19 %/+41,71 % bedeutet.
