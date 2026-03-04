    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsCSI 300 Index IndexvorwärtsNachrichten zu CSI 300 Index

    Wachsende Zuversicht

    China-Optimismus kehrt zurück: Rückenwind auch für die deutsche Wirtschaft?

    In der Nacht auf Mittwoch wurden wichtige Konjunkturdaten aus China gemeldet. Die sind besser ausgefallen als erwartet. Ein gutes Zeichen auch für die deutsche Wirtschaft?

    Foto: DALL·E

    Die Industriekonjunktur kommt langsam wieder in Fahrt

    Ungeachtet des KI-Booms kommt die globale Industriekonjunktur nach dem Ende der Corona-Pandemie nur langsam wieder in Gang. Das hängt vor allem auch mit der Schwäche der chinesischen Wirtschaft zusammen, die aufgrund der hohen Exportabhängigkeit die deutsche Wirtschaft überproportional trifft.

    Doch es gibt immer mehr Anlass zur Hoffnung. Schon seit einigen Monaten zeichnet sich eine Wende bei wichtigen Industrie- und Stimmungsdaten ab. Noch ist das Niveau zwar niedrig, doch die Verbesserungen etwa bei den Auftragseingängen sind spürbar.

    Offizielle Daten überzeugen zunächst nicht ...

    In der Nacht zum Mittwoch standen mit den Einkaufsmanagerindizes (PMI) erneut wichtige Wirtschaftsdaten an, die sind zwar gemischt, insgesamt aber überraschend gut ausgefallen. Im verarbeitenden Gewerbe blieb der Einkaufsmanagerindex mit 49,0 Punkten um 0,1 Prozent hinter den Erwartungen zurück und bewegt sich damit weiter im kontraktiven Bereich, nachdem er im Dezember kurzzeitig über die Expansionsschwelle von 50 Punkten gewechselt hatte.

    Der kombinierte Einkaufsmanagerindex lag mit 49,5 Punkten ebenfalls im Rahmen der Erwartungen. Das ist zwar weiterhin ein negativer Wert, der im Vergleich zum Vormonat jedoch um 0,1 Punkte verbessert werden konnte. Das spiegelt zunächst das noch immer fragile Umfeld wider.

    ... doch S&P Global hatte eine Überraschung im Gepäck!

    Deutlich besser als die offiziell von der chinesischen Statistikbehörde erhobenen Daten fielen dagegen die Einkaufsmanagerindizes der Rating-Agentur S&P Global aus. Hier lag der PMI mit 52,1 Zählern deutlich über den Erwartungen von 50,1 Punkten. Im Dienstleistungsgewerbe wurde der Schätzwert mit 56,7 Punkten um gleich 4,4 Zähler übertroffen.

    Das zeigt einen deutlichen Stimmungsumschwung gegenüber dem Vormonat an und deutet daraufhin, dass die Maßnahmen der Zentralregierung in Peking, die Binnenwirtschaft anzukurbeln, um die hohe Exportabhängigkeit der chinesischen Wirtschaft zu verringern, bereits Früchte tragen könnte.

    CSI 300 Index

    +0,80 %
    -3,04 %
    -2,59 %
    -1,13 %
    +0,65 %

    Chinesischer Aktienmarkt kommt bislang glimpflich davon

    Ungeachtet der verbesserten Einkaufsmanagerindizes handelten die chinesischen Aktienmärkte mit Verlusten. Sie wurden von den Crashs an den Börsen in Südkorea und Thailand erfasst, wo der Handel nach heftigen Verlusten zeitweise unterbrochen werden musste.

    Insgesamt fielen die Verluste an den chinesischen Festlandbörsen seit dem Beginn des Iran-Krieges vergleichsweise gering aus. Der marktbreite CSI-300-Index handelt gegenüber der Vorwoche mit einem Minus von etwa 4 Prozent, der Shanghai Composite Index büßte gegenüber seinem noch in der vergangenen Woche verzeichneten Mehrjahreshoch etwa 3 Prozent ein.

    Das zeigt relative Stärke gegenüber anderen Märkten und Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit der chinesischen Wirtschaft an. Etwas größere Verluste musste dagegen der technologielastige Hang Seng hinnehmen, der sich mit einem Minus von 2,3 Prozent von den positiven Impulsen durch die Einkaufsmanagerindizes unbeeindruckt zeigte und unter den Verlusten von Alibaba (-4,4 Prozent) litt.

    Fazit: Die Trendwende gewinnt an Fahrt

    In der chinesischen Wirtschaft, insbesondere im Dienstleistungsgewerbe, zeichnet sich ein immer deutlicherer Stimmungsumschwung ab. Zwar liegen die offiziell erhobenen Einkaufsmanagerindizes weiter im kontraktiven Bereich, doch die von S&P erhobenen Daten deuteten auf eine beschleunigte Dynamik der chinesischen Wirtschaft hin.

    Das dürfte mittelfristig auch deutschen Unternehmen zugutekommen, nachdem China die USA als wichtigster Außenhandelspartner wieder abgelöst hat und die von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzölle zur Suche nach neuen Absatzmärkten zwingt. Sofern die in den vergangenen Tagen stark gestiegenen Energiepreise den Optimismus sowie den zarten Aufschwung nicht gleich wieder abwürgen, könnte damit auch die deutsche Industrie ihre Talsohle hinter sich gelassen haben.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

