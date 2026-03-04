Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern

Aktien Frankfurt Ausblick
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vage Hoffnung auf eine Sicherung der Straße von Hormus durch US-Streitkräfte dürfte den Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch bremsen. Der X-Dax signalisierte rund eine Stunde vor Handelsbeginn einen stabilen Dax bei 23.822 Punkten, leicht über dem Schlusskurs vom Vortag. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte den zuletzt freien Fall zunächst beenden.
"Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren", schrieb Trump am Vorabend auf seiner Plattform Truth Social. Um jeden Preis würden die USA den freien Fluss von Energie für den Rest der Welt sicherstellen. Zudem habe er die zuständige Behörde für Entwicklungsfinanzierung DFC angewiesen, Risikoversicherungen und Garantien für den gesamten Seehandel in der Region anzubieten.
Diese Nachrichten hatten am Vorabend in New York dafür gesorgt, dass die US-Börsen ihre Verluste deutlich reduzierten. Ein Blick nach Ostasien zeigt aber, dass die Anleger an den Weltbörsen sehr nervös bleiben. Weil Südkorea und Japan stark von Ölimporten aus dem Nahen Osten abhängen, standen die Börsen dort am Mittwoch nochmals deutlich unter Druck. Der südkoreanische Leitindex Kospi verlor fast zehn Prozent an Wert.
Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners versuchen die USA, die Situation zu beruhigen. "Bislang überzeugt der Plan, Tanker auf ihrem Weg durch die Straße von Hormus zu eskortieren, die Börsen aber nicht", kommentierte er am Morgen. Noch sei unklar, ob sich dieser Plan tatsächlich umsetzen lässt. Nach einer Delle am Vorabend zogen die Ölpreise am Mittwoch dann auch wieder an.
Gleich mehrere DAX-Konzerne stehen am Morgen mit Geschäftszahlen und Prognosen im Blick der Anleger. Adidas blieb mit dem Ziel für das Betriebsergebnis in diesem Jahr unter der Markterwartung. Die Aktie fiel im vorbörslichen Handel auf Tradegate um mehr als drei Prozent.
Continental meldete eine Sonderbelastung aus dem Verkauf des Automobilsegments Aumovio von 1,2 Milliarden Euro. Der Kurs fiel daraufhin vorbörslich um drei Prozent.
Leicht im Plus lagen dagegen die Aktien von Symrise . Der Hersteller von Duft- und Aromastoffen ist 2025 stärker gewachsen als erwartet. Bayer -Aktien gaben leicht nach, die operative Gewinnprognose für 2026 blieb hinter der Konsensschätzung zurück./bek/stk
