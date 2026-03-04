    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLockheed Martin AktievorwärtsNachrichten zu Lockheed Martin

    Pentagon-Schock

    Lockheed folgt Trump – und kappt brisante KI-Verbindung

    Das Pentagon verbannt Anthropic. Rüstungsriesen wie Lockheed reagieren sofort – obwohl Juristen schwere Zweifel an der Rechtsgrundlage haben.

    Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhoto

    Die Entscheidung von Präsident Donald Trump sorgt für Unruhe in der amerikanischen Rüstungsindustrie. Große Verteidigungsunternehmen wie Lockheed Martin bereiten sich darauf vor, die KI-Technologie des Anbieters Anthropic aus ihren Lieferketten zu entfernen. Darüber berichten nach Angaben von Reuters mit der Materie vertraute Regierungsexperten und auf Vergaberecht spezialisierte Juristen.

    Trump hatte am Freitag nach einem wochenlangen Streit über Sicherheitsleitplanken für das KI-Tool Claude ein behördenweites Nutzungsverbot gegen Anthropic verhängt. Die Maßnahme sieht eine Übergangsfrist von 6 Monaten vor. Verteidigungsminister Pete Hegseth ging noch weiter. Er kündigte an, Anthropic als Risiko für die nationale Sicherheit einzustufen. Wörtlich schrieb er: "Mit sofortiger Wirkung dürfen Auftragnehmer, Lieferanten oder Partner, die mit dem Militär der Vereinigten Staaten Geschäfte tätigen, keine kommerziellen Aktivitäten mehr durchführen."

    Lockheed signalisiert Gefolgschaft

    Lockheed Martin stellte sich umgehend hinter die Linie aus Washington. "Wir werden den Anweisungen des Präsidenten und des Kriegsministeriums folgen", erklärte der Konzern in einer Stellungnahme. Man rechne mit "geringen Auswirkungen" und sei nicht von einem einzelnen KI-Anbieter abhängig.

    Auch wenn mehrere Rechtsexperten die juristische Basis des Verbots anzweifeln, erwarten sie breite Gefolgschaft in der Branche. Franklin Turner, Anwalt für Regierungsaufträge, sagte: "Die meisten Unternehmen, die in erheblichem Umfang mit der Regierung Geschäfte machen, sind sich sehr bewusst, was die US-Regierung will, und haben wahrscheinlich bereits Maßnahmen ergriffen, um Anthropic aus ihren Lieferketten zu entfernen." Unabhängig von der Rechtslage sei "die Gefahr der springende Punkt, [...] sie hat dem Unternehmen bereits Schaden zugefügt, erheblichen Schaden."

    Unternehmen wie General Dynamics, RTX Corporation und L3Harris Technologies wollten sich auf Anfrage von Reuters nicht äußern. Das Verteidigungsministerium reagierte zunächst nicht.

     

    Juristen sehen "hoch aggressive" Linie

    Rechtlich bewegt sich das Pentagon auf unsicherem Terrain. Jason Workmaster von Miller Chevalier bezeichnete das Vorgehen als "sehr aggressive Haltung". Sollte die Entscheidung angefochten werden, bestehe "eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass festgestellt würde, dass das Verteidigungsministerium nicht befugt ist, dies zu tun".

    Auch Alan Rozenshtein von der University of Minnesota äußerte Zweifel: "Kapitalismus und freie Märkte beruhen auf Rechtsstaatlichkeit. Dies ist das Gegenteil davon."

    Anthropic kündigte an, das Verbot gerichtlich prüfen zu lassen. Das Unternehmen verweist darauf, dass dem Pentagon die gesetzliche Grundlage fehle, Auftragnehmern die Nutzung von Claude zu untersagen.

    Milliardenbudget als Druckmittel

    Der Fall zeigt, wie schnell sich Rüstungskonzerne politischen Vorgaben anpassen. Wer am milliardenschweren Verteidigungshaushalt partizipieren will, stellt sich nicht gegen Washington. Selbst wenn Gerichte das Verbot kippen sollten, dürfte der Imageschaden für Anthropic erheblich sein.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



