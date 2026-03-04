JPMORGAN stuft Yara auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Yara auf "Underweight" belassen. Chetan Udeshi und Angelina Glazova untersuchten Europas Chemiebranche in einer am Mittwoch vorliegenden Analyse hinsichtlich ihrer Sensibilität für die Öl- und Gaspreise und stellten verschiedene Szenarien auf. Im Nahen Osten werde unter anderem viel Stickstoffdünger produziert. Ein längerer Lieferausfall könnte kurzfristig der norwegischen Yara in Form steigender Margen zugutekommen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Yara International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 43,40EUR auf Tradegate (04. März 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.



