Neues Allzeithoch! Hier sind Anleger selbst nach +31.800 % noch nicht satt!

Eine der erfolgreichsten und gleichzeitig nur wenig bekannten an der US-Technologiebörse Nasdaq notierten Aktien ist diejenige des US-Einzelhändlers Ross Stores .

In den vergangenen 35 Jahren verzeichneten die Anteile ein Kurswachstum von beeindruckenden 24.338 Prozent. Damit schnitten sie um Welten besser ab als der US-Gesamtmarktindex S&P 500, der es im selben Zeitraum auf knapp 1.000 Prozent bringt. Werden Dividenden mitberücksichtigt, fällt die Bilanz mit einer Gesamtrendite von 31.794 Prozent sogar noch deutlich besser aus.

Umsatz und Gewinn deutlich über den Erwartungen

Den in diesem Jahr bislang schwierigen Gesamtmarktumfeld konnten die Anteile mit einem Plus von knapp 10 Prozent trotzen. Nach dem am Dienstagabend vorgelegten Quartalszahlen dürfte sich die Bilanz sogar weiter verbessern: Die Aktie kletterte nachbörslich auf ein neues Allzeithoch!

Trotz oder gerade wegen der Lebenshaltungskostenkrise in den USA konnte der Off-Price-Einzelhändler, der Warenbestände anderer Ketten aufkauft, um sie rabattiert in seinen eigenen Geschäften anzubieten, seine Erlöse gegenüber dem Vorjahresquartal um 12,4 Prozent auf 6,64 Milliarden US-Dollar steigern. Damit konnten die Erwartungen um 200 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Die flächenbereinigten Umsätze kletterten um starke 9 Prozent.

Auch der Ertrag fiel besser aus als gedacht. Die von Analystinnen und Analysten abgegebenen Gewinnprognosen sahen (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) 1,91 US-Dollar je Aktie vor. Ross Stores konnte mit 2,00 US-Dollar überzeugen. Insgesamt wurde ein auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallender Nettogewinn in Höhe von 645,9 Millionen US-Dollar erwirtschaftet werden. Das entspricht einer für einen Einzelhändler bemerkenswert hohen Nettomarge von 9,7 Prozent.

Ausblick, Buybacks und Dividendenerhöhung überzeugen

Für das kommende Jahr erwartet das Management um CEO Jim Conroy anhaltend starke Geschäfte. Er bekräftigte in der Pressemitteilung das "starke Momentum, das uns hervorragend für das bevorstehende Jahr positioniert". Die flächenbereinigten Erlöse sollen um 3 bis 4 Prozent zulegen, wobei das erste Quartal mit einem Plus von 7 bis 8 Prozent überdurchschnittlich gut ausfallen soll.

Der Gewinn pro Aktie soll sich zum Jahresende auf 7,02 bis 7,36 US-Dollar belaufen. Damit gab das Unternehmen eine Mittelpunktschätzung um einen Cent unter den Analystenerwartungen von 7,20 US-Dollar je Anteil ab. Investoren ließen sich jedoch durch ein neues, 2,55 Milliarden US-Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm (über 2 Jahre) sowie eine Anhebung der Quartalsdividende um 9,9 Prozent auf 0,445 US-Dollar je Aktie vertrösten.

Neuer Kursrekord in der US-Nachbörse

In der US-Nachbörse fackelten Anlegerinnen und Anleger nicht lange, sie kauften die Aktie um 6,5 Prozent auf 210,50 US-Dollar nach oben. Damit konnte das erst vor wenigen Tagen erzielte Allzeithoch von 206,40 US-Dollar übertroffen werden, womit Ross Stores seine Rekordniveaus weiter verbessern konnte.

Allzeithochs gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale, damit könnte der Höhenflug anhalten, zumal die Aktie trotz ihrer starken Performance noch auf keiner Zeitebene überkauft ist. Sowohl der Wochen- als auch der Monats-RSI liegen unter dem Schwellenwert von 70 Punkten.

Fazit: Kaufen – aber nicht auf diesem Preisniveau!

Auf Basis der unternehmenseigenen Gewinnschätzung ist Ross Stores mit einem KGVe von 29,3 bewertet. Das ist selbst für einen langfristig so erfolgreichen Einzelhändler schlicht zu viel, zumal das 5-Jahres-Mittel mit 23,8 deutlich unter dem aktuellen Bewertungsniveau liegt. Auch bei anderen Kennziffern handeln die Anteile inzwischen deutlich über der historischen Norm.

Damit mag das Papier gegenwärtig zwar noch immun gegenüber einer technischen Korrektur sein, doch die Bewertungsrisiken haben in den vergangenen Monaten stark zugenommen. Auf dem aktuellen Niveau ist ein Einstieg daher nicht anzuraten, sollte das Papier jedoch korrigieren, sollten langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger hier einen Fuß in die Tür stellen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion