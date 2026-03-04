Angstindex springt: Ab dieser Marke wird der Sell-off zur Kaufchance

Zu Beginn der US-Sitzung stand der Markt stark unter Druck. Der S&P 500 fiel kurz nach der Eröffnung zeitweise um rund 2,5 Prozent auf sein Tagestief. Auch der Dow Jones verlor zeitweise mehr als 1.000 Punkte. Am Ende fiel der Rückgang jedoch moderater aus: Der Dow Jones schloss 0,8 Prozent tiefer bei 48.501 Punkten, der S&P 500 verlor 0,9 Prozent auf 6.816 Punkte und der Nasdaq Composite gab rund 1 Prozent auf 22.516 Punkte nach.

Die Eskalation des Konflikts zwischen den USA, Israel und dem Iran hat die Nervosität an den Finanzmärkten deutlich erhöht. Am Dienstag zeigte sich das besonders am sogenannten "Angstindex" der Wall Street: Der Cboe Volatility Index (VIX) sprang im Tagesverlauf zeitweise über die Marke von 28 und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 20. November, bevor er den Handel mit 23,6 beendete. Gleichzeitig rutschten die wichtigsten US-Indizes zunächst deutlich ab, bevor sie einen Teil der Verluste wieder aufholen konnten.

Eine gewisse Beruhigung setzte am Nachmittag ein, nachdem US-Präsident Donald Trump auf Truth Social angekündigt hatte, dass die US-Marine Öltanker durch die Straße von Hormus eskortieren werde. Zusätzlich stellte die US-Regierung Versicherungen für Schiffe in Aussicht, um den globalen Ölfluss trotz der Spannungen aufrechtzuerhalten.

Für Anleger ist in solchen Phasen besonders der VIX entscheidend. Der Volatilitätsindex misst über Optionen auf den S&P 500, wie stark Investoren die Schwankungen an den Aktienmärkten in den kommenden Wochen erwarten. Historisch gilt er als Gegenindikator: Steigt der VIX stark, nähert sich ein Ausverkauf häufig seinem Ende.

Nicholas Colas, Mitgründer von DataTrek Research, verweist dabei auf eine wichtige Marke. Ein Schlusskurs des VIX bei 27,5 oder höher habe in der Vergangenheit häufig attraktive Einstiegsgelegenheiten signalisiert. "Meine Berechnungen basieren wirklich auf dem Niveau von 27,5", sagte Colas gegenüber MarketWatch. In mehr als 70 Prozent der Fälle lagen die Aktienkurse ein Jahr später höher, wenn der Index auf diesem Niveau oder darüber schloss.

Neben dem VIX liefert auch die Struktur der Volatilitätsmärkte Hinweise auf eine mögliche Bodenbildung. Am Dienstag kam es kurzfristig zu einer sogenannten Inversion der VIX-Futures-Kurve – dabei werden kurzfristige Kontrakte höher gehandelt als länger laufende. Laut Matt und Mike Thompson von Little Harbor Advisors war ein solches Signal in der Vergangenheit häufig in den späten Phasen eines Ausverkaufs zu beobachten.

Trotz dieser Hinweise raten einige Strategen weiterhin zu Geduld. Robert Schein, Chief Investment Officer bei Blanke Schein Wealth Management, erklärte gegenüber CNBC, es sei "derzeit zu früh, um einzusteigen". Angesichts der geopolitischen Unsicherheit sollten Anleger zunächst abwarten und Liquidität bereithalten. Er empfiehlt, je nach Portfolio zwischen fünf und zehn Prozent in Cash zu halten, um später gezielt Chancen nutzen zu können.

Für langfristig orientierte Investoren könnten solche Phasen jedoch wichtige Vorbereitungsmomente sein. Steigt der VIX weiter und nähert sich der Marke von 30, betrachten viele Marktteilnehmer dies historisch als Signal, dass Panik ihren Höhepunkt erreicht – und sich eine Bodenbildung an den Aktienmärkten anbahnen könnte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



