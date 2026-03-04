    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    China

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stimmung in den größeren Industriebetrieben sinkt überraschend stark

    Für Sie zusammengefasst
    • Staats-PMI fällt auf 49,0 - Kontraktion stark.
    • Dienstleistungs-PMI leicht auf 49,5, schrumpft
    • RatingDog: Private-PMI Ind. 52,1; Diens. 56,7!
    China - Stimmung in den größeren Industriebetrieben sinkt überraschend stark
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PEKING (dpa-AFX) - Die Stimmung in den eher größeren Industriebetrieben Chinas hat sich im Februar stärker als erwartet eingetrübt. Nach Angaben des Statistikamtes in Peking vom Mittwoch fiel der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) für das produzierende Gewerbe um 0,3 Punkte auf 49,0 Zähler. Damit liegt der ökonomische Frühindikator unter dem wichtigen Schwellenwert von 50 Punkten, ab dem man von einer Ausweitung der Aktivität in den Betrieben ausgeht.

    Experten hatten eine schlechtere Stimmung erwartet, waren aber im Schnitt von einem Wert von 49,2 Punkten ausgegangen. Der vom Statistikamt erhobene staatliche Indikator fokussiert sich mehr auf größere und staatlich geführte Industriebetriebe.

    Wie aus der Mitteilung des Statistikamtes weiter hervorgeht, hat sich die Stimmung in den Dienstleistungsbetrieben hingegen etwas verbessert. Hier meldete die Behörde einen Anstieg um 0,1 Punkte auf 49,5 Punkte. Analysten hatten einen stärkeren Anstieg erwartet. Auch der Stimmungsindikator für den Bereich Dienstleistungen in den eher größeren und staatlichen Unternehmen der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt bleibt unter der Expansionsschwelle und deutet damit auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hin.

    Deutlich bessere Ergebnisse lieferte hingegen eine Umfrage der Ratingagentur RatingDog zur Stimmungslage der Einkaufsmanager. Hier wird sich auf die Stimmung in den eher kleinen und privaten Unternehmen fokussiert. RatingDog meldete ebenfalls am Mittwoch einen Anstieg des Stimmungsindikators für den Bereich Industrie von zuvor 50,3 Punkte auf 52,1 Punkte. Im Bereich Dienstleistungen ging es von 52,3 auf 56,7 Punkte nach oben. Beide Werte liegen damit deutlich über der Expansionsschwelle./jkr/zb/stk






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    China Stimmung in den größeren Industriebetrieben sinkt überraschend stark Die Stimmung in den eher größeren Industriebetrieben Chinas hat sich im Februar stärker als erwartet eingetrübt. Nach Angaben des Statistikamtes in Peking vom Mittwoch fiel der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) für das produzierende Gewerbe …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     