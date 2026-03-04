Bayer mit Milliardenverlust: Rechtsstreitigkeiten reißen Konzern ins Minus

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat für das Geschäftsjahr 2025 erneut einen milliardenschweren Verlust ausgewiesen. Dennoch legt die Bayer-Aktie im frühen Handel um rund 1,6 Prozent zu.

Unter dem Strich vergrößerte sich der Nettoverlust im vergangenen Jahr deutlich. Bayer meldete ein Konzernergebnis von minus 3,62 Milliarden Euro, nachdem der Verlust im Vorjahr noch 2,55 Milliarden Euro betragen hatte. Hauptursache waren erneut hohe Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten in den USA, insbesondere rund um glyphosathaltige Produkte sowie PCB-Klagen.

Allein die Sonderaufwendungen summierten sich im Berichtsjahr auf mehr als 6,1 Milliarden Euro. Der Konzern arbeitet weiterhin daran, die Rechtsrisiken einzudämmen. Erst vor wenigen Wochen kündigte Bayer einen angestrebten Sammelvergleich an, der aktuelle und zukünftige Klagen im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Roundup beilegen soll. Der Vergleich könnte den Konzern Milliarden kosten und ist bislang noch nicht endgültig abgeschlossen.

Operatives Geschäft besser als erwartet

Abseits der Rechtskosten entwickelte sich das operative Geschäft etwas robuster als von Analysten prognostiziert. Der Konzernumsatz sank zwar um 2,2 Prozent auf 45,58 Milliarden Euro. Bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeffekte ergab sich jedoch ein leichtes Wachstum von 1,1 Prozent.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging um 4,5 Prozent auf 9,67 Milliarden Euro zurück. Beide Kennzahlen lagen leicht über den durchschnittlichen Marktschätzungen.

Bayer-Chef Bill Anderson sprach von einem Übergangsjahr. Der Konzern habe die zuvor angehobenen Finanzziele erreicht und liege komfortabel innerhalb der prognostizierten Spannen. Gleichzeitig betonte er, dass der Konzern weiterhin an einem umfassenden Turnaround arbeite.

Verschuldung sinkt – Dividende bleibt minimal

Der Free Cash Flow fiel 2025 deutlich auf 2,08 Milliarden Euro und lag damit rund ein Drittel unter dem Vorjahreswert. Gleichzeitig konnte Bayer seine Nettofinanzverschuldung um 8,5 Prozent auf 29,84 Milliarden Euro reduzieren.

Die Dividende bleibt unverändert niedrig. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 24. April erneut eine Ausschüttung von lediglich 0,11 Euro je Aktie vor.

Stabiler Ausblick für 2026

Für das laufende Jahr stellt Bayer eine weitgehend stabile operative Entwicklung in Aussicht. Währungsbereinigt erwartet der Konzern einen Umsatz zwischen 45 und 47 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA soll zwischen 9,6 und 10,1 Milliarden Euro liegen und damit etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Belastend wirken dürften weiterhin hohe Zahlungen zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten. Der Konzern rechnet deshalb für 2026 mit einem negativen Free Cash Flow zwischen minus 2,5 und minus 1,5 Milliarden Euro, nachdem etwa fünf Milliarden Euro für Vergleichszahlungen eingeplant sind.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

