    Klage-Druck

    Bayer mit Milliardenverlust: Rechtsstreitigkeiten reißen Konzern ins Minus

    Bayer hat neue Geschäftszahlen vorgelegt und wegen milliardenschwerer US-Rechtsstreitigkeiten erneut einen hohen Verlust ausgewiesen.

    Foto: Juan Vega - EUROPA PRESS

    Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat für das Geschäftsjahr 2025 erneut einen milliardenschweren Verlust ausgewiesen. Dennoch legt die Bayer-Aktie im frühen Handel um rund 1,6 Prozent zu.

    Milliardenbelastung durch US-Rechtsstreitigkeiten

    Unter dem Strich vergrößerte sich der Nettoverlust im vergangenen Jahr deutlich. Bayer meldete ein Konzernergebnis von minus 3,62 Milliarden Euro, nachdem der Verlust im Vorjahr noch 2,55 Milliarden Euro betragen hatte. Hauptursache waren erneut hohe Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten in den USA, insbesondere rund um glyphosathaltige Produkte sowie PCB-Klagen.

    Allein die Sonderaufwendungen summierten sich im Berichtsjahr auf mehr als 6,1 Milliarden Euro. Der Konzern arbeitet weiterhin daran, die Rechtsrisiken einzudämmen. Erst vor wenigen Wochen kündigte Bayer einen angestrebten Sammelvergleich an, der aktuelle und zukünftige Klagen im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Roundup beilegen soll. Der Vergleich könnte den Konzern Milliarden kosten und ist bislang noch nicht endgültig abgeschlossen.

    Operatives Geschäft besser als erwartet

    Abseits der Rechtskosten entwickelte sich das operative Geschäft etwas robuster als von Analysten prognostiziert. Der Konzernumsatz sank zwar um 2,2 Prozent auf 45,58 Milliarden Euro. Bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeffekte ergab sich jedoch ein leichtes Wachstum von 1,1 Prozent.

    Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging um 4,5 Prozent auf 9,67 Milliarden Euro zurück. Beide Kennzahlen lagen leicht über den durchschnittlichen Marktschätzungen.

    Bayer-Chef Bill Anderson sprach von einem Übergangsjahr. Der Konzern habe die zuvor angehobenen Finanzziele erreicht und liege komfortabel innerhalb der prognostizierten Spannen. Gleichzeitig betonte er, dass der Konzern weiterhin an einem umfassenden Turnaround arbeite.

    Verschuldung sinkt – Dividende bleibt minimal

    Der Free Cash Flow fiel 2025 deutlich auf 2,08 Milliarden Euro und lag damit rund ein Drittel unter dem Vorjahreswert. Gleichzeitig konnte Bayer seine Nettofinanzverschuldung um 8,5 Prozent auf 29,84 Milliarden Euro reduzieren.

    Die Dividende bleibt unverändert niedrig. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 24. April erneut eine Ausschüttung von lediglich 0,11 Euro je Aktie vor.

    Stabiler Ausblick für 2026

    Für das laufende Jahr stellt Bayer eine weitgehend stabile operative Entwicklung in Aussicht. Währungsbereinigt erwartet der Konzern einen Umsatz zwischen 45 und 47 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA soll zwischen 9,6 und 10,1 Milliarden Euro liegen und damit etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

    Belastend wirken dürften weiterhin hohe Zahlungen zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten. Der Konzern rechnet deshalb für 2026 mit einem negativen Free Cash Flow zwischen minus 2,5 und minus 1,5 Milliarden Euro, nachdem etwa fünf Milliarden Euro für Vergleichszahlungen eingeplant sind.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 38,07EUR auf Tradegate (04. März 2026, 08:35 Uhr) gehandelt.


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
