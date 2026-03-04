    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas

    adidas Aktie weiter im Abwärtstrend - 04.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die adidas Aktie bisher Verluste von -4,99 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der adidas Aktie.

    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Adidas ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für innovative Produkte und starke Markenpräsenz. Hauptkonkurrenten sind Nike und Puma. Alleinstellungsmerkmale sind technologische Innovationen und exklusive Kooperationen.

    adidas aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 04.03.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die adidas Aktie. Mit einer Performance von -4,99 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der adidas Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,71 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 141,95, mit einem Minus von -4,99 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die adidas Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -11,83 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die adidas Aktie damit um -12,05 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,10 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von adidas einen Rückgang von -16,42 %.

    adidas Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,05 %
    1 Monat -5,10 %
    3 Monate -11,83 %
    1 Jahr -42,46 %

    Informationen zur adidas Aktie

    Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,56 Mrd. € wert.

    Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern


    Die vage Hoffnung auf eine Sicherung der Straße von Hormus durch US-Streitkräfte dürfte den Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch bremsen. Der X-Dax signalisierte rund eine Stunde vor Handelsbeginn einen stabilen Dax bei 23.822 Punkten, …

    Norweger Gulden bleibt bis 2030 Adidas-Chef


    Der Norweger Bjørn Gulden soll bis 2030 Vorstandsvorsitzender des weltweit zweitgrößten Sportartikelherstellers Adidas bleiben. Der Vertrag des ehemaligen Fußballprofis sei entsprechend verlängert worden, teilte Adidas in Herzogenaurach mit. Der …

    Adidas erwartet bis 2028 weiteren Gewinnanstieg - Weiter Aktienrückkäufe


    Der Sportartikelhersteller Adidas sieht sich ungeachtet der konjunkturellen und geopolitischen Turbulenzen für die kommenden Jahre gut aufgestellt. So strebt das Unternehmen bis 2028 weitere Zuwächse bei Umsatz und Gewinn an, wie das Unternehmen am …

    So schlagen sich die Wettbewerber von adidas

    Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,68 %. PUMA notiert im Minus, mit -1,32 %. Uber Technologies notiert im Plus, mit +0,06 %.

    adidas Aktie jetzt kaufen?


    Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    adidas

    -3,65 %
    -12,05 %
    -5,10 %
    -11,83 %
    -42,46 %
    +0,73 %
    -48,54 %
    +50,77 %
    +1.435,96 %
    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW



