    Continental Aktienkurs sinkt weiter - 04.03.2026

    Am 04.03.2026 ist die Continental Aktie, bisher, um -4,53 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Continental Aktie.

    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    Continental ist ein führender Automobilzulieferer, spezialisiert auf Reifen und Fahrzeugsicherheit. Es gehört zu den Top 5 weltweit, mit starker Präsenz in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bosch und Michelin. Continental punktet mit Innovationen in nachhaltiger Mobilität.

    Continental Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 04.03.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Continental Aktie. Mit einer Performance von -4,53 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Continental Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,10 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 64,98, mit einem Minus von -4,53 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Obwohl die Continental Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,50 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Continental Aktie damit um -14,78 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,40 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Continental auf -0,62 %.

    Continental Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,78 %
    1 Monat -5,40 %
    3 Monate +1,50 %
    1 Jahr +29,81 %

    Informationen zur Continental Aktie

    Es gibt 200 Mio. Continental Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,00 Mrd. € wert.

    Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern


    Die vage Hoffnung auf eine Sicherung der Straße von Hormus durch US-Streitkräfte dürfte den Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch bremsen. Der X-Dax signalisierte rund eine Stunde vor Handelsbeginn einen stabilen Dax bei 23.822 Punkten, …

    Continental strebt Margenverbesserung im Tagesgeschäft an - Verlust 2025


    Der Reifenhersteller und Kunststofftechnikkonzern Continental setzt nach einem Jahresverlust auf Besserung bei der Profitabilität im Tagesgeschäft des neuen Jahres. So geht der Dax-Konzern bei der um Sondereffekte bereinigten Gewinnmarge vor Zinsen …

    Continental strebt 2026 Ergebnissteigerung und Abschluss der Neuaufstellung an  


    EQS-News: Continental AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose Continental strebt 2026 Ergebnissteigerung und Abschluss der Neuaufstellung an   04.03.2026 / 07:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Continental

    Pirelli & C.SPA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,42 %.

    Continental Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Continental Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Continental Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Continental

    -2,03 %
    -14,78 %
    -5,40 %
    +1,50 %
    +29,81 %
    +23,20 %
    -18,92 %
    -51,01 %
    +1.362,92 %
    ISIN:DE0005439004WKN:543900



