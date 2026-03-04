Continental Aktienkurs sinkt weiter - 04.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Continental Aktie. Mit einer Performance von -4,53 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Continental Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,10 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 64,98€, mit einem Minus von -4,53 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Continental ist ein führender Automobilzulieferer, spezialisiert auf Reifen und Fahrzeugsicherheit. Es gehört zu den Top 5 weltweit, mit starker Präsenz in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bosch und Michelin. Continental punktet mit Innovationen in nachhaltiger Mobilität.

Obwohl die Continental Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,50 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Continental Aktie damit um -14,78 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,40 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Continental auf -0,62 %.

Continental Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,78 % 1 Monat -5,40 % 3 Monate +1,50 % 1 Jahr +29,81 %

Informationen zur Continental Aktie

Es gibt 200 Mio. Continental Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,00 Mrd. € wert.

Die vage Hoffnung auf eine Sicherung der Straße von Hormus durch US-Streitkräfte dürfte den Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch bremsen. Der X-Dax signalisierte rund eine Stunde vor Handelsbeginn einen stabilen Dax bei 23.822 Punkten, …

Der Reifenhersteller und Kunststofftechnikkonzern Continental setzt nach einem Jahresverlust auf Besserung bei der Profitabilität im Tagesgeschäft des neuen Jahres. So geht der Dax-Konzern bei der um Sondereffekte bereinigten Gewinnmarge vor Zinsen …

EQS-News: Continental AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose Continental strebt 2026 Ergebnissteigerung und Abschluss der Neuaufstellung an 04.03.2026 / 07:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

So schlagen sich die Wettbewerber von Continental

Pirelli & C.SPA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,42 %.

Continental Aktie jetzt kaufen?

