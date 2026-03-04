    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRedcare Pharmacy AktievorwärtsNachrichten zu Redcare Pharmacy

    Redcare Pharmacy Aktie leidet unter Verkäufen - 04.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Redcare Pharmacy Aktie bisher Verluste von -8,72 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Redcare Pharmacy Aktie.

    Foto: jarmoluk - unsplash

    Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

    Redcare Pharmacy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.03.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -8,72 % verliert die Redcare Pharmacy Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,26 %, geht es heute bei der Redcare Pharmacy Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Redcare Pharmacy insgesamt ein Minus von -13,86 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,19 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,78 %. Im Jahr 2026 gab es für Redcare Pharmacy bisher ein Minus von -17,54 %.

    Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,19 %
    1 Monat -8,78 %
    3 Monate -13,86 %
    1 Jahr -55,95 %

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Bewertung der Redcare-Aktie vor dem 2026-Ausblick. Zentral ist das Umsatzwachstum von 13-15% gegenüber potenziell 16-19% oder höher, die Qualität der Guidance und deren Auswirkungen auf DCF, Kursziel und Margen. Außerdem wird der EBITDA-Beitrag der Rx/Non-Rx-Segmente, der Kursverlauf vor dem Bericht und spekulative Short-Seller-Diskussionen thematisiert.

    Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,12 Mrd. € wert.

    Redcare verdient operativ weniger als erwartet - 2026er-Ziele unter Erwartungen


    Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Shop Apotheke) hat im vergangenen Jahr operativ etwas weniger verdient als erwartet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei um 72 Prozent auf etwas mehr als 57 …

    Anja Hendel, Max Müller and Peter Schmid von Linstow to be nominated to the Supervisory Board of Redcare Pharmacy.


    EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Key word(s): AGM/EGM/Personnel Anja Hendel, Max Müller and Peter Schmid von Linstow to be nominated to the Supervisory Board of Redcare Pharmacy. 04.03.2026 / 06:45 CET/CEST The issuer is solely responsible for …

    Anja Hendel, Max Müller und Peter Schmid von Linstow zur Wahl in den Aufsichtsrat von Redcare Pharmacy vorgeschlagen.


    EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie Anja Hendel, Max Müller und Peter Schmid von Linstow zur Wahl in den Aufsichtsrat von Redcare Pharmacy vorgeschlagen. 04.03.2026 / 06:45 CET/CEST Für den Inhalt der …

    Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


