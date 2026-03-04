Redcare Pharmacy Aktie leidet unter Verkäufen - 04.03.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -8,72 % verliert die Redcare Pharmacy Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,26 %, geht es heute bei der Redcare Pharmacy Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Redcare Pharmacy insgesamt ein Minus von -13,86 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,19 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,78 %. Im Jahr 2026 gab es für Redcare Pharmacy bisher ein Minus von -17,54 %.

Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,19 % 1 Monat -8,78 % 3 Monate -13,86 % 1 Jahr -55,95 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Bewertung der Redcare-Aktie vor dem 2026-Ausblick. Zentral ist das Umsatzwachstum von 13-15% gegenüber potenziell 16-19% oder höher, die Qualität der Guidance und deren Auswirkungen auf DCF, Kursziel und Margen. Außerdem wird der EBITDA-Beitrag der Rx/Non-Rx-Segmente, der Kursverlauf vor dem Bericht und spekulative Short-Seller-Diskussionen thematisiert.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,12 Mrd. € wert.

Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Shop Apotheke) hat im vergangenen Jahr operativ etwas weniger verdient als erwartet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei um 72 Prozent auf etwas mehr als 57 …

EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Key word(s): AGM/EGM/Personnel Anja Hendel, Max Müller and Peter Schmid von Linstow to be nominated to the Supervisory Board of Redcare Pharmacy. 04.03.2026 / 06:45 CET/CEST The issuer is solely responsible for …

EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie Anja Hendel, Max Müller und Peter Schmid von Linstow zur Wahl in den Aufsichtsrat von Redcare Pharmacy vorgeschlagen. 04.03.2026 / 06:45 CET/CEST Für den Inhalt der …

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

