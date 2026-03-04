    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDroneShield AktievorwärtsNachrichten zu DroneShield

    DroneShield - Aktie verliert deutlich -5,16 % - 04.03.2026

    Am 04.03.2026 ist die DroneShield Aktie, bisher, um -5,16 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.

    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    DroneShield aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.03.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Mit einer Performance von -5,16 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,39 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,0200, mit einem Minus von -5,16 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Obwohl die DroneShield Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +87,38 %.

    Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um -0,98 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,42 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DroneShield +6,88 % gewonnen.

    DroneShield Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,98 %
    1 Monat -2,42 %
    3 Monate +87,38 %
    1 Jahr +346,90 %

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob die Korrektur bei DroneShield beendet ist oder weiterläuft, mit Elliott‑Wave‑Zielen um 2,62/1,50 (ggf. 0,84) AUD. Diskutiert werden hohe Volatilität, scharfe Intraday‑Verluste, Einfluss von Analystenmeinungen, die Abhängigkeit der Bewertung von neuen Aufträgen (insb. Golfstaaten/US‑Militäreinsätze) und Kauf‑/Halteempfehlungen trotz Risiko.

    Informationen zur DroneShield Aktie

    Es gibt 919 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,84 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von DroneShield

    Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,86 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,40 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,40 %. RTX Corporation Reg Shs verliert -0,11 %

    DroneShield Aktie jetzt kaufen?


    Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DroneShield

    -5,16 %
    -0,98 %
    -2,42 %
    +87,38 %
    +346,90 %
    +731,28 %
    +2.015,18 %
    +704,78 %
    ISIN:AU000000DRO2WKN:A2DMAA



