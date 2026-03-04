DroneShield - Aktie verliert deutlich -5,16 % - 04.03.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Mit einer Performance von -5,16 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,39 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,0200€, mit einem Minus von -5,16 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Obwohl die DroneShield Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +87,38 %.

Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um -0,98 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,42 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DroneShield +6,88 % gewonnen.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,98 % 1 Monat -2,42 % 3 Monate +87,38 % 1 Jahr +346,90 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob die Korrektur bei DroneShield beendet ist oder weiterläuft, mit Elliott‑Wave‑Zielen um 2,62/1,50 (ggf. 0,84) AUD. Diskutiert werden hohe Volatilität, scharfe Intraday‑Verluste, Einfluss von Analystenmeinungen, die Abhängigkeit der Bewertung von neuen Aufträgen (insb. Golfstaaten/US‑Militäreinsätze) und Kauf‑/Halteempfehlungen trotz Risiko.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 919 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,84 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Minus 1.000 Punkte im DAX - das ist ein Wort. Dass hier manche Aktien nicht mehr stabil laufen, verwundert nicht, zeigt aber auch die relative Stabilität zu größeren Volatilitätsausschlägen. Experten nennen dieses relative Marktrisiko auch …

So schlagen sich die Wettbewerber von DroneShield

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,86 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,40 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,40 %. RTX Corporation Reg Shs verliert -0,11 %

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.