Bayer rechnet 2026 mit stabiler Geschäftsentwicklung - Verschuldung steigt
- Umsatz 44-46 Mrd€, Ebitda 9,1-9,6 Mrd€ (Progn)
- Wk.bereinigt: Umsatz 45-47 Mrd Ebitda 9,6-10,1
- FCF -2,5 bis -1,5 Mrd€; Netto-Schuld 32-33 Mrd
LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Bayer rechnet 2026 mit einer in etwa stabilen Geschäftsentwicklung. Basierend auf den Wechselkursen Ende 2025 kalkuliert der Pharma- und Agrarchemiekonzern laut Mitteilung vom Mittwoch mit einem Umsatz von 44 bis 46 Milliarden Euro sowie mit einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereffekten von 9,1 bis 9,6 Milliarden Euro. Damit wäre beim Umsatz bestenfalls ein kleines Plus drin. Das operative Ergebnis würde in jedem Fall leicht sinken, während Analysten bisher im Durchschnitt mit einem kleinen Plus rechnen. In den Prognosen berücksichtigt Bayer aber bereits negative Wechselkursentwicklungen.
Bereinigt um Währungseffekte - also auf Basis der monatlichen Durchschnittskurse des Jahres 2025 - sieht Bayer den Umsatz 2026 bei 45 bis 47 Milliarden Euro sowie das operative Ergebnis bei 9,6 bis 10,1 Milliarden Euro.
Da das Unternehmen - wie angekündigt - für einen Sammelvergleich in den USA zur Beilegung der Glyphosat-Klagen mit hohen Kosten rechnet, dürfte Bayer 2026 Geld verbrennen. So soll sich der freie Finanzmittelfluss (Free Cashflow) auf minus 2,5 bis minus 1,5 Milliarden Euro belaufen. Darin sind Auszahlungen für Rechtsstreitigkeiten von rund 5 Milliarden Euro berücksichtigt. Die Nettofinanzverschuldung dürfte daher bis zum Jahresende auf 32 bis 33 Milliarden Euro steigen, nachdem sie sich 2025 auf gut 29,8 Milliarden Euro verbessert hatte./mis/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 38,10 auf Tradegate (04. März 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -13,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 36,32 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -14,07 %/+45,01 % bedeutet.
Hier noch die Quelle der Washington Post. Da war mir beim Einfügen ein Fehler unterlaufen:
Die Kategorisierung von Glyphosat als kritischer Rohstoff für die nationale Sicherheit könnte theoretisch einen kompletten Schutz vor weiteren klagen bedeuten. Da es bisher noch keinen Fall gab, in dem ein Hersteller, der unter DPA kritische Produkte liefert, wegen dieser Produkte Massenklagen ausgesetzt war, sind sich die Fachleute noch uneinig, wie weit der Klageschutz geht: