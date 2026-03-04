JEFFERIES stuft Shell (neu) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Shell von 3400 auf 3500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson erhöhte am Dienstagabend seine Kursziele im Energiesektor infolge der Berichtssaison und der Eskalation im Nahen Osten im Schnitt um 15 Prozent. Von der angespannten Nahost-Lage hätten nachvollziehbarerweise Equinor und Repsol am stärksten profitiert, schrieb er./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 16:12 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 35,79EUR auf Tradegate (04. März 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.



