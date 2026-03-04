BARCLAYS stuft Santander auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander von 11,30 auf 12,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag der Vorwoche sei ein klarer Fortschritt für die Anlagestory der spanischen Großbank gewesen, schrieb Cecilia Romero Reyes am Dienstagabend. Die Zinsabhängigkeit sinke, Optimierungsimpulse prägten nun das Bild./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 22:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 9,569EUR auf Tradegate (04. März 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Cecilia Romero Reyes

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,70

Kursziel alt: 11,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

