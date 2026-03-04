    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsPalladium RohstoffvorwärtsNachrichten zu Palladium
    Palladium Global Science Award 2026 öffnet Einreichungen für neue Palladium-Anwendungen

    SHANGHAI, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Der Palladium Global Science Award gab den Start der zweiten Ausgabe seines internationalen wissenschaftlichen Wettbewerbs für neue Palladiumanwendungen bekannt. Die Auszeichnung ist mit 350.000 $ dotiert. Bewerbungen sind vom 2. März bis 31. Juli 2026 unter palladiumaward.com möglich.

    Der Palladium Global Science Award wurde 2025 als globale Plattform zur Ermittlung und Förderung wissenschaftlicher und technologischer Durchbrüche unter Verwendung von Palladium – einem Metall mit einzigartiger katalytischer Aktivität, Wasserstoffabsorptionsfähigkeit, Oxidationsbeständigkeit, hoher elektrischer Leitfähigkeit und magnetischer Suszeptibilität – eingerichtet. Mit dem Preis werden bahnbrechende Entwicklungen, wissenschaftliche Artikel und angewandte Konzepte gewürdigt, die Palladium auf neue Art und Weise nutzen und die Technologien effizienter und wirtschaftlich vorteilhafter machen und für eine großtechnische Umsetzung bereit sind.

    Mit dem Preis werden fünf Presiträger aus drei Bereichen ausgezeichnet: Best Scientific Development, Best Scientific Article and Best Applied Concept – beste wissenschaftliche Entwicklung, bester wissenschaftlicher Artikel und bestes angewandtes Konzept. Die Bewerbungen werden von einem internationalen Expertenrat geprüft, der sich aus hochrangigen Wissenschaftlern und Experten der wichtigsten Universitäten und Forschungszentren der Welt zusammensetzt. Der Generalpartner des internationalen wissenschaftlichen Wettbewerbs ist das China Precious Metals Industry Committee.

    Es ist in höchstem Maße symbolisch, dass wir die zweite Saison des Palladium Global Science Award zu einer Zeit starten, in der die Welt zunehmend von bahnbrechenden Technologien abhängt. Palladium verfügt über außergewöhnliche Eigenschaften, die innovative Lösungen in den Bereichen Energie, Chemie, Medizin, umweltfreundliche Technologien und High-Tech-Industrie ermöglichen. Diese Auszeichnung wurde ins Leben gerufen, um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Forschende aus der ganzen Welt, deren Arbeit über das Labor hinausgeht, die Industrie verändert und dazu beiträgt, die technologische Landschaft der Zukunft zu gestalten, zu identifizieren und zu unterstützen", sagte Professor Francis Verpoort, Vorsitzender des International Expert Council of the Palladium Global Science Award.

    Für den Wettbewerb 2025 gingen 100 Beiträge aus über 30 Ländern ein. Fünf herausragende Wissenschaftler aus Kanada, Japan, Indien, den USA und Saudi-Arabien wurden mit ihren Projekten aus den Bereichen organische Chemie, Arzneimittelentwicklung, umweltfreundliche Methanolproduktion und Wasseraufbereitung als Preisträger ausgewählt. Für die zweite Saison erwarten die Organisatoren einen Anstieg der Zahl der Einreichungen und großes Interesse aus noch mehr Ländern.

    Der Preis steht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Forschenden, Ingenieuren, Start-ups und FuE-Teams aus der ganzen Welt offen. Bewerber können sich auf der offiziellen Website des Palladium Global Science Award unter www.palladiumaward.com bewerben, wo sie auch weitere Informationen finden.

