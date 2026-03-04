GOLDMAN SACHS stuft BEIERSDORF AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 123 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die schwache Nachfrage nach Hautpflegeprodukten sorge 2026 für gewisse Unsicherheit, schrieb Olivier Nicolai am Mittwoch im Nachgang des Geschäftsberichts. Nach dem jüngsten Kursrutsch sei die Bewertung allerdings reizvoll./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:51 / GMT
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 84,78EUR auf Tradegate (04. März 2026, 08:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Olivier Nicolai
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 123
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
