GOLDMAN SACHS stuft BEIERSDORF AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 123 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die schwache Nachfrage nach Hautpflegeprodukten sorge 2026 für gewisse Unsicherheit, schrieb Olivier Nicolai am Mittwoch im Nachgang des Geschäftsberichts. Nach dem jüngsten Kursrutsch sei die Bewertung allerdings reizvoll./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 84,78EUR auf Tradegate (04. März 2026, 08:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Olivier Nicolai

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 123

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



