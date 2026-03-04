ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Kion auf 'Hold' - Ziel hoch auf 56 Euro
- Kursziel 51→56, Rating von U→Hold (04.03.2026)
- Risiko gesunken nach Kursverlusten konservativ
- Schätzungen bis 2028 bis zu -10% unter Konsens
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion von 51 auf 56 Euro angehoben und die Aktien von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Angesichts der Kursverluste seit Jahresbeginn und eines konservativen Ausblicks seien die Risiken gesunken, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch. Mit seinen operativen Ergebnisschätzungen für den Spezialisten für Warenlagerlogistik bleibt er bis 2028 aber bis zu 10 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 53,10 auf Tradegate (04. März 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um -17,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 7,12 Mrd..
Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von +3,42 %/+45,89 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 56 Euro
