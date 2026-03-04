Jefferies hebt Kion auf 'Hold' - Ziel hoch auf 56 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 53,10 auf Tradegate (04. März 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um -17,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,51 %.

Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 7,12 Mrd..

Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von +3,42 %/+45,89 % bedeutet.