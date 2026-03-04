UBS stuft BEIERSDORF AG auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Sell" belassen. Es sei wohl noch nicht das Ende der Abwärtsspirale für die Markterwartungen erreicht, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend nach dem Geschäftsbericht und einem unerwartet schwachen Ausblick. Basierend auf seinen neuen Schätzungen für 2026 weise die Aktie des Konsumgüterkonzerns einen leichten Bewertungsaufschlag zur Branche auf./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 19:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 84,78EUR auf Tradegate (04. März 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



