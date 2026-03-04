Almonty Industries Aktie schwach im Handel - 04.03.2026

Obwohl die Almonty Industries Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +191,36 %.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Almonty Industries Aktie. Mit einer Performance von -3,36 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Almonty Industries Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,98 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,36 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um +15,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +45,42 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Almonty Industries auf +110,18 %.

Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,85 % 1 Monat +45,42 % 3 Monate +191,36 % 1 Jahr +495,96 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Charttechnik der Almonty-Aktie: Konsolidierung nach dem Anstieg, Bedeutung der 20-Tage-Linie, RSI- und Bollinger-Band-Signale sowie potenzielle Fortsetzung nach einem Hammer. Als Katalysator gelten Bohrergebnisse, kommerzielle Produktion oder US-Abnahmeverträge. Diskussionsteilnehmer reichen von Langzeit-Investoren bis Daytradern; Erwartung weiterer Kursgewinne über 20 € oder Seitwärtsbewegung.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 279 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,55 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Almonty Industries

Sandvik, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,82 %.

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.