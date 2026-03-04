Besonders beachtet!
The Platform Group Aktie fällt auf 3,4915€ - 04.03.2026
Am 04.03.2026 ist die The Platform Group Aktie, bisher, um -3,13 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der The Platform Group Aktie.
The Platform Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.03.2026
Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,13 % verliert die The Platform Group Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der The Platform Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,25 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 3,4915€, mit einem Minus von -3,13 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei The Platform Group, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -45,27 % Verlust nach sich zog.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,37 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei The Platform Group auf -35,34 %.
The Platform Group Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-15,90 %
|1 Monat
|-18,37 %
|3 Monate
|-45,27 %
|1 Jahr
|-59,78 %
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung und Bewertung der The Platform Group. Im Fokus stehen mögliche Kapitalmaßnahmen (KE zu 4,9 €) und deren Verwässerung, die Liquidität der Benner-Holding, Anleihe-/Kredit-Situation sowie die Aussicht auf StaRUG oder Inso in Eigenverwaltung. Es werden Auswirkungen auf fundamentale Kennzahlen, Portfoliobereinigung und potenzielle Kursimpulse durch Sanierungspläne diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber The Platform Group eingestellt.
Informationen zur The Platform Group Aktie
