    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Platform Group AktievorwärtsNachrichten zu The Platform Group

    Besonders beachtet!

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    The Platform Group Aktie fällt auf 3,4915€ - 04.03.2026

    Am 04.03.2026 ist die The Platform Group Aktie, bisher, um -3,13 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der The Platform Group Aktie.

    Besonders beachtet! - The Platform Group Aktie fällt auf 3,4915€ - 04.03.2026
    Foto: adobe.stock.com

    The Platform Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.03.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,13 % verliert die The Platform Group Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der The Platform Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,25 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 3,4915, mit einem Minus von -3,13 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei The Platform Group, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -45,27 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,37 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei The Platform Group auf -35,34 %.

    The Platform Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,90 %
    1 Monat -18,37 %
    3 Monate -45,27 %
    1 Jahr -59,78 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur The Platform Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung und Bewertung der The Platform Group. Im Fokus stehen mögliche Kapitalmaßnahmen (KE zu 4,9 €) und deren Verwässerung, die Liquidität der Benner-Holding, Anleihe-/Kredit-Situation sowie die Aussicht auf StaRUG oder Inso in Eigenverwaltung. Es werden Auswirkungen auf fundamentale Kennzahlen, Portfoliobereinigung und potenzielle Kursimpulse durch Sanierungspläne diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber The Platform Group eingestellt.

    Zur The Platform Group Diskussion

    Informationen zur The Platform Group Aktie

    Es gibt - The Platform Group Aktien. Damit ist das Unternehmen - € wert.

    Die größten Aufsteiger der Woche vom 25.02.-04.03.2026 in der wO Community


    Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

    The Platform Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die The Platform Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Platform Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    The Platform Group

    -3,07 %
    -15,90 %
    -18,37 %
    -45,27 %
    -59,78 %
    -34,25 %
    -87,63 %
    -88,73 %
    ISIN:DE000A40ZW88WKN:A40ZW8



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! The Platform Group Aktie fällt auf 3,4915€ - 04.03.2026 Am 04.03.2026 ist die The Platform Group Aktie, bisher, um -3,13 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der The Platform Group Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     