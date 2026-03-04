POET Technologies Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 04.03.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die POET Technologies Aktie. Mit einer Performance von -4,29 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,71 %, geht es heute bei der POET Technologies Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von POET Technologies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +9,09 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die POET Technologies Aktie damit um +6,82 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,37 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von POET Technologies +2,55 % gewonnen.

POET Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,82 % 1 Monat +10,37 % 3 Monate +9,09 % 1 Jahr +68,61 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur POET Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung von POET Technologies sowie Bewertung und fundamentale/technische Impulse. Diskussionen drehen sich an der langfristigen Strategie (Wechsel zu 2D-Materialien, Optical Interposer als Hybrid-Plattform) und der möglichen technologischen Marktdurchsetzung durch hybride Materialien. Debattiert wird über Short-Interest (ca. 7,6%), Gamma-Squeeze-Spekulation, Kursregionen um 7–8 USD, sowie Makro/Kriegsumstände, die den Trend beeinflussen.

Informationen zur POET Technologies Aktie

Es gibt 153 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 864,35 Mio. € wert.

POET Technologies Aktie jetzt kaufen?

