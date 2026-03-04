    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPOET Technologies AktievorwärtsNachrichten zu POET Technologies

    Besonders beachtet!

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    POET Technologies Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 04.03.2026

    Am 04.03.2026 ist die POET Technologies Aktie, bisher, um -4,29 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der POET Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - POET Technologies Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 04.03.2026
    Foto: adobe.stock.com

    POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

    POET Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 04.03.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die POET Technologies Aktie. Mit einer Performance von -4,29 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,71 %, geht es heute bei der POET Technologies Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von POET Technologies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +9,09 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die POET Technologies Aktie damit um +6,82 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,37 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von POET Technologies +2,55 % gewonnen.

    POET Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,82 %
    1 Monat +10,37 %
    3 Monate +9,09 %
    1 Jahr +68,61 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur POET Technologies Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung von POET Technologies sowie Bewertung und fundamentale/technische Impulse. Diskussionen drehen sich an der langfristigen Strategie (Wechsel zu 2D-Materialien, Optical Interposer als Hybrid-Plattform) und der möglichen technologischen Marktdurchsetzung durch hybride Materialien. Debattiert wird über Short-Interest (ca. 7,6%), Gamma-Squeeze-Spekulation, Kursregionen um 7–8 USD, sowie Makro/Kriegsumstände, die den Trend beeinflussen.

    Zur POET Technologies Diskussion

    Informationen zur POET Technologies Aktie

    Es gibt 153 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 864,35 Mio. € wert.

    Almonty Industries, Nippon Densan & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    POET Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die POET Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur POET Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    POET Technologies

    -4,29 %
    +6,82 %
    +10,37 %
    +9,09 %
    +68,61 %
    +21,55 %
    -21,78 %
    -21,67 %
    +215,22 %
    ISIN:CA73044W3021WKN:A3DWD8



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! POET Technologies Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 04.03.2026 Am 04.03.2026 ist die POET Technologies Aktie, bisher, um -4,29 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der POET Technologies Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     