AKTIE IM FOKUS
Redcare vor nächstem Kursrutsch - Ausblick enttäuscht
- Kurssturz nach enttäuschendem Ausblick massiv
- Operatives Ergebnis und Marge unter Plan stark
- Wenige OTC-Verkäufe, Konkurrenzbedenken in DE.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Talfahrt bei Redcare Pharmacy dürfte sich am Mittwoch nach einem enttäuschenden Ausblick beschleunigen. Die Titel der Online-Apotheke sackten am Morgen im Tradegate-Handel im Vergleich zu ihrem Xetra-Schlusskurs um zuletzt acht Prozent auf 54,83 Euro ab. Damit würden sie auf Xetra ihr niedrigstes Niveau seit Anfang 2023 erreichen. Das Jahresminus 2026 würde sich damit fast verdoppeln auf annähernd 16 Prozent.
Die Online-Apotheke verdiente 2025 operativ weniger als erwartet und setzte sich für das laufende Jahr Ziele, die laut Jefferies-Experte Martin Comtesse in jeglicher Hinsicht klar unter den Erwartungen lagen. Er äußerte sich neben dem operativen Ergebnis auch negativ zur Marge. Sarah Roberts von Barclays Research hob neben den Erlösen mit verschreibungspflichtigen auch enttäuschende Umsätze mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten hervor. Dies untermauere im frei verkäuflichen Bereich die Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbs in Deutschland./tih/mis
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,64 % und einem Kurs von 55,00 auf Tradegate (04. März 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -19,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 160,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +115,69 %/+319,61 % bedeutet.
