    Redcare vor nächstem Kursrutsch - Ausblick enttäuscht

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurssturz nach enttäuschendem Ausblick massiv
    • Operatives Ergebnis und Marge unter Plan stark
    • Wenige OTC-Verkäufe, Konkurrenzbedenken in DE.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Talfahrt bei Redcare Pharmacy dürfte sich am Mittwoch nach einem enttäuschenden Ausblick beschleunigen. Die Titel der Online-Apotheke sackten am Morgen im Tradegate-Handel im Vergleich zu ihrem Xetra-Schlusskurs um zuletzt acht Prozent auf 54,83 Euro ab. Damit würden sie auf Xetra ihr niedrigstes Niveau seit Anfang 2023 erreichen. Das Jahresminus 2026 würde sich damit fast verdoppeln auf annähernd 16 Prozent.

    Die Online-Apotheke verdiente 2025 operativ weniger als erwartet und setzte sich für das laufende Jahr Ziele, die laut Jefferies-Experte Martin Comtesse in jeglicher Hinsicht klar unter den Erwartungen lagen. Er äußerte sich neben dem operativen Ergebnis auch negativ zur Marge. Sarah Roberts von Barclays Research hob neben den Erlösen mit verschreibungspflichtigen auch enttäuschende Umsätze mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten hervor. Dies untermauere im frei verkäuflichen Bereich die Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbs in Deutschland./tih/mis

    Redcare Pharmacy

    -15,28 %
    -19,58 %
    -16,46 %
    -21,12 %
    -59,66 %
    -32,36 %
    -69,58 %
    +64,52 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,64 % und einem Kurs von 55,00 auf Tradegate (04. März 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -19,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 160,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +115,69 %/+319,61 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Redcare: Anleger melden Einstiegsniveaus um ~60 € (intraday kurz bis ~57 € nach Stop-Auslösungen) und überlegen, ob Negatives vor dem Jahresbericht am 4.3. bereits eingepreist ist. Fundament: Umsatz +24% auf 2,9 Mrd. (2025), Rx ~1 Mrd., starkes Q4-Rx-Wachstum; Erwartung 2026: Umsatz +22–26% (3,5–3,7 Mrd.), weiteres Kundenwachstum und Margenausblick entscheidend. Short-Positionen werden als möglicher Druckfaktor vor den Zahlen gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
