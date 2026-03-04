Pakistan setzt auf Yanbu-Hafen
Hormus-Engpass: Pakistan bittet Saudi-Arabien bei Öllieferungen um Hilfe
Um den Engpass im Hormus zu umgehen, bittet Pakistan Saudi-Arabien, Öl über Yanbu zu leiten. Weitere Länder könnten nachziehen, und nach dem Hormus-Engpass auf Alternativen setzen.
Pakistan hat Saudi-Arabien gebeten, die Öllieferungen über den Rotmeerhafen Yanbu zu leiten, wie das pakistanische Erdölministerium am Mittwoch in einer Pressemitteilung mitteilte. In der Mitteilung hieß es, dass saudi-arabische Quellen die Sicherheit der Lieferungen über den Hafen von Yanbu am Roten Meer zugesichert hätten, was dazu beitragen könne, den Energiebedarf zu decken. Außerdem sei ein Schiff nach Yanbu geschickt worden, um Rohöl für Pakistan abzuholen.
Demnach bekräftigte Riad seine Unterstützung für Pakistan bei der Deckung seines dringenden Energiebedarfs, wie Reuters berichtet. Der pakistanische Erdölminister Ali Pervaiz Malik erklärte, dass der Großteil der pakistanischen Energieimporte durch die Straße von Hormus transportiert werde und die Regierung die Situation genau beobachte, um die Kontinuität der Lieferungen zu gewährleisten.
Zudem versucht Saudi-Arabien einen Teil seiner Rohölexporte in den Rotmeerhafen Yanbu umzuleiten, um Hormus zu umgehen, wie mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichten.
Am Dienstag hatte Indonesien angekündigt, seine Rohölimporte aus den Vereinigten Staaten zu erhöhen, um einen Teil der Lieferungen aus dem Nahen Osten zu ersetzen. Weitere Länder könnten nachziehen, und nach dem Hormus-Engpass auf Alternativen setzen.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 83,78USD auf Lang & Schwarz (04. März 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.