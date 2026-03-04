    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Pakistan setzt auf Yanbu-Hafen

    1317 Aufrufe 1317 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hormus-Engpass: Pakistan bittet Saudi-Arabien bei Öllieferungen um Hilfe

    Um den Engpass im Hormus zu umgehen, bittet Pakistan Saudi-Arabien, Öl über Yanbu zu leiten. Weitere Länder könnten nachziehen, und nach dem Hormus-Engpass auf Alternativen setzen.

    Pakistan setzt auf Yanbu-Hafen - Hormus-Engpass: Pakistan bittet Saudi-Arabien bei Öllieferungen um Hilfe
    Foto: OpenAI

    Pakistan hat Saudi-Arabien gebeten, die Öllieferungen über den Rotmeerhafen Yanbu zu leiten, wie das pakistanische Erdölministerium am Mittwoch in einer Pressemitteilung mitteilte. In der Mitteilung hieß es, dass saudi-arabische Quellen die Sicherheit der Lieferungen über den Hafen von Yanbu am Roten Meer zugesichert hätten, was dazu beitragen könne, den Energiebedarf zu decken. Außerdem sei ein Schiff nach Yanbu geschickt worden, um Rohöl für Pakistan abzuholen.

    Demnach bekräftigte Riad seine Unterstützung für Pakistan bei der Deckung seines dringenden Energiebedarfs, wie Reuters berichtet. Der pakistanische Erdölminister Ali Pervaiz Malik erklärte, dass der Großteil der pakistanischen Energieimporte durch die Straße von Hormus transportiert werde und die Regierung die Situation genau beobachte, um die Kontinuität der Lieferungen zu gewährleisten. 

    Öl (Brent)

    -1,03 %
    +16,96 %
    +22,44 %
    +32,06 %
    +16,11 %
    -3,41 %
    +23,73 %
    +124,14 %
    +26,96 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Zudem versucht Saudi-Arabien einen Teil seiner Rohölexporte in den Rotmeerhafen Yanbu umzuleiten, um Hormus zu umgehen, wie mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichten.

    Am Dienstag hatte Indonesien angekündigt, seine Rohölimporte aus den Vereinigten Staaten zu erhöhen, um einen Teil der Lieferungen aus dem Nahen Osten zu ersetzen. Weitere Länder könnten nachziehen, und nach dem Hormus-Engpass auf Alternativen setzen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 83,78USD auf Lang & Schwarz (04. März 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Pakistan setzt auf Yanbu-Hafen Hormus-Engpass: Pakistan bittet Saudi-Arabien bei Öllieferungen um Hilfe Um den Engpass im Hormus zu umgehen, bittet Pakistan Saudi-Arabien, Öl über Yanbu zu leiten. Weitere Länder könnten nachziehen, und nach dem Hormus-Engpass auf Alternativen setzen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     