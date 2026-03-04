Hormus-Engpass: Pakistan bittet Saudi-Arabien bei Öllieferungen um Hilfe

Pakistan hat Saudi-Arabien gebeten, die Öllieferungen über den Rotmeerhafen Yanbu zu leiten, wie das pakistanische Erdölministerium am Mittwoch in einer Pressemitteilung mitteilte. In der Mitteilung hieß es, dass saudi-arabische Quellen die Sicherheit der Lieferungen über den Hafen von Yanbu am Roten Meer zugesichert hätten, was dazu beitragen könne, den Energiebedarf zu decken. Außerdem sei ein Schiff nach Yanbu geschickt worden, um Rohöl für Pakistan abzuholen.

Demnach bekräftigte Riad seine Unterstützung für Pakistan bei der Deckung seines dringenden Energiebedarfs, wie Reuters berichtet. Der pakistanische Erdölminister Ali Pervaiz Malik erklärte, dass der Großteil der pakistanischen Energieimporte durch die Straße von Hormus transportiert werde und die Regierung die Situation genau beobachte, um die Kontinuität der Lieferungen zu gewährleisten.