    AKTIE IM FOKUS

    Prognosen von Adidas kommen nicht gut an - Dreijahrestief droht

    Für Sie zusammengefasst
    • Adidas-Prognose stürzt Aktien vorbörslich ab!!
    • Aktie fällt knapp 3% auf 143 Euro, Tiefdrohung
    • Adidas erwartet EBIT ~2,3 Mrd vs Konsens 2,7!!
    AKTIE IM FOKUS - Prognosen von Adidas kommen nicht gut an - Dreijahrestief droht
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Prognosen von Adidas für das laufende Jahr sind am Mittwoch im vorbörslichen Handel nicht gut angekommen.

    Auf Tradegate fielen die Aktien um knapp drei Prozent auf 143 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Damit droht im regulären Handel ein Rutsch auf den tiefsten Stand seit fast drei Jahren.

    Der Hersteller von Sportbekleidung rechnet in diesem Jahr mit einem Betriebsergebnis von etwa 2,3 Milliarden Euro. Dem steht eine Konsensschätzung von Analysten von rund 2,7 Milliarden Euro gegenüber./bek/stk

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,58 % und einem Kurs von 144,1 auf Tradegate (04. März 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -15,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 24,62 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 206,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 256,00EUR was eine Bandbreite von +16,83 %/+86,93 % bedeutet.




