Prognosen von Adidas kommen nicht gut an - Dreijahrestief droht

Der Hersteller von Sportbekleidung rechnet in diesem Jahr mit einem Betriebsergebnis von etwa 2,3 Milliarden Euro. Dem steht eine Konsensschätzung von Analysten von rund 2,7 Milliarden Euro gegenüber./bek/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,58 % und einem Kurs von 144,1 auf Tradegate (04. März 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -15,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,12 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 24,62 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 206,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 256,00EUR was eine Bandbreite von +16,83 %/+86,93 % bedeutet.