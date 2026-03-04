Moderna Aktie weiter im Aufwärtstrend - 04.03.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Moderna Aktie. Sie steigt um +4,91 % auf 45,00€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Moderna Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,12 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 45,00€, mit einem Plus von +4,91 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +110,92 % bei Moderna.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,84 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,71 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Moderna einen Anstieg von +75,06 %.

Moderna Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,84 % 1 Monat +26,71 % 3 Monate +110,92 % 1 Jahr +54,61 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen der Patent-Einigung mit Arbutus/Genevant (Berichte über bis zu 2,25 Mrd. bzw. Hinweise auf rund 950 Mio.), die nachbörsliche Kursrallye von rund +10% und die Bewertung (Aktie als teuer, Analysten-Kursziele wie RBC 30 USD). Diskutiert werden zudem technische Marken (Hürde ~52 USD, Schluss ~53,50 USD), hohes Short-Volumen (~64%) und positive Fundamentaldaten durch eine neue mRNA-Grippezulassung.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 391 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,58 Mrd. € wert.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,28 %. Sanofi notiert im Minus, mit -0,22 %. Novavax notiert im Minus, mit -0,76 %. BioNTech verliert -0,40 %

Moderna Aktie jetzt kaufen?

Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.