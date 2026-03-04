ROUNDUP
Gulden bleibt bis 2030 Adidas-Chef - Rabe verlässt Aufsichtsrat
- Gulden bleibt Adidas-CEO bis 2030, verlängert.
- Zog 2023 zu Adidas, zuvor zehn Jahre Puma-Chef
- Aufsichtsrat:Rabe geht, Sawiris folgt, Döpfner
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Norweger Bjørn Gulden soll bis 2030 Vorstandsvorsitzender des weltweit zweitgrößten Sportartikelherstellers Adidas bleiben. Der Vertrag des ehemaligen Fußballprofis sei entsprechend verlängert worden, teilte Adidas in Herzogenaurach mit.
Der 60-Jährige hatte Adidas 2023 von Kasper Rorsted übernommen und den damals in schwieriges Fahrwasser geratenen Konzern wieder zu Wachstum und neuer Profitabilität geführt. Vorher war Gulden zehn Jahre lang Vorstandschef des Sportartikelunternehmens Puma.
Der Wechsel an die Spitze des fränkischen Lokalrivalen hatte für Aufsehen gesorgt. Die beiden Firmen waren von den einst verfeindeten Brüdern Adolf und Rudolf Dassler gegründet worden, was zu einer dauerhaften Rivalität zwischen den Unternehmen geführt hatte - die aber inzwischen weitgehend Geschichte ist.
Zugleich wird es einen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrates geben. So endet das Mandat von Bertelsmann-Chef Thomas Rabe mit der Hauptversammlung am 7. Mai. Sein Nachfolger soll Nassef Sawiris, werden, der seit 2016 im Aufsichtsrat sitzt und seit 2025 stellvertretender Vorsitzender ist. Der ägyptisch-belgische Unternehmer hält über seine Holding NNS Adidas zufolge eine "wesentliche" Beteiligung. Als neues Mitglied des Aufsichtsrats soll außerdem Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender von Axel Springer, zur Wahl vorgeschlagen werden./nas/dm/DP/err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,31 % und einem Kurs von 144,5 auf Tradegate (04. März 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -15,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,12 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 24,62 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 206,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 256,00EUR was eine Bandbreite von +16,87 %/+87,00 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über adidas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.adidas-group.com/de/media/pressemitteilungen/adidas-berichtet-rekordumsatz-fur-2025-und-erwartet-fortsetzung-des-starken-umsatz-und-gewinnwachstums-in-den-kommenden-jahren
Wichtige Entwicklungen im Geschäftsjahr 2025:
Währungsbereinigtes Wachstum der Marke adidas um 13 % führt zu Rekordumsatz von 24,8 Mrd. €
Zweistelliges Wachstum in allen Märkten und Vertriebskanälen
Bruttomarge erhöht sich um 0,8 Prozentpunkte auf 51,6 %
Betriebsergebnis steigt um 54 % auf 2.056 Mio. € und operative Marge um 2,6 Prozentpunkte auf 8,3 %
Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen steigt um fast 70 % auf 1.377 Mio. €
Vorschlag einer Dividendenerhöhung um 40 % auf 2,80 € je Aktie; in Kombination mit Aktienrückkauf Cash-Rückflüsse in Höhe von 1,5 Mrd. € in diesem Jahr
Wichtige Entwicklungen im vierten Quartal 2025:
Währungsbereinigtes Wachstum der Marke adidas um 11 % führt zu Umsatz in Höhe von 6,1 Mrd. €
Starke Markendynamik spiegelt sich in zweistelligen Zuwächsen im DTC-Geschäft in allen Märkten wider
Bruttomarge steigt um 1,0 Prozentpunkte auf 50,8 % trotz externem Gegenwind; Fokus auf den Verkauf zum vollen Preis in stark rabattiertem Marktumfeld
Betriebsergebnis mit 164 Mio. € mehr als verdoppelt
Gesunde Zusammensetzung des Vorratsbestands in Höhe von 5,8 Mrd. € zur Unterstützung weiteren Umsatzwachstums
Ausblick Gesamtjahr 2026:
Währungsbereinigter Umsatzanstieg im hohen einstelligen Prozentbereich, was absolutes Wachstum von 2,0 Mrd. € und weitere Marktanteilsgewinne in allen Märkten widerspiegelt
Verbesserung des Betriebsergebnisses auf rund 2,3 Mrd. €, trotz negativer Auswirkungen durch US-Zölle und unvorteilhafte Währungsentwicklungen in Höhe von rund 400 Mio. €
Mittelfristiger Ausblick:
adidas gut positioniert für weitere Marktanteilsgewinne in attraktiver Branche
Währungsbereinigter Umsatz steigt von 2026 bis 2028 voraussichtlich jedes Jahr im hohen einstelligen Prozentbereich
Betriebsergebnis steigt im Dreijahreszeitraum von 2026 bis 2028 voraussichtlich pro Jahr durchschnittlich im mittleren Zehnerprozentbereich
Höhere Cash-Rückflüsse infolge starker Cash-Generierung
Hab mir gedacht,das sind die Tage,die Gruenspan liebt.Adidas fällt....