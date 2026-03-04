    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTRATON AktievorwärtsNachrichten zu TRATON

    Traton-Rückschlag geht vorbörslich weiter - Ausblick vorsichtig

    Für Sie zusammengefasst
    • Traton-Aktie stürzt massiv wegen Iran-Krieg ab
    • Tradegate: -5% auf 31,20€ nach vors. Ausblick!
    • Q4 solide, Ausblick impliziert kein Wachstum!!
    Foto: TRATON GROUP

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die im Februar noch rosige Lage der Traton -Aktie trübt sich derzeit mit dem Iran-Krieg rasant ein. Am Mittwoch steuern die Titel wegen eines vorsichtigen Ausblicks im Tradegate-Handel mit einem Abschlag von fünf Prozent auf 31,20 Euro auf den nächsten großen Verlusttag zu.

    Am Montag und Dienstag hatten die Papiere schon summiert fast neun Prozent verloren wegen des eskalierten Konflikts im Nahen Osten. Im Februar waren die Titel in der Spitze noch über 37 Euro gehandelt worden. Damit hatten sie sich ihrem gut ein Jahr alten Rekordhoch von 38,45 Euro genähert.

    Traton legte am Morgen seine Jahreszahlen vor, die nach Angaben des Analysten Fabio Hölscher von Warburg Research auf ein solides viertes Quartal schließen lassen. Der Experte sieht aber den Ausblick etwas unter den Erwartungen.

    Das angestrebte Margenziel impliziere im Mittelwert kein Wachstum, was hinter den Markterwartungen zurückbleibe. Die strategische Hauptsorge bleibe, das international Geschäft angesichts der US-Handelsbarrieren wieder in die Gewinnzone zu führen./tih/stk

    ISIN:DE000TRAT0N7WKN:TRAT0N

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TRATON Aktie

    Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,22 % und einem Kurs von 31,76 auf Tradegate (04. März 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TRATON Aktie um -16,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von TRATON bezifferte sich zuletzt auf 16,32 Mrd..

    TRATON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der TRATON Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -7,41 %/+23,46 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



