    AKTIE IM FOKUS

    Continental dürften Rücksetzer ausweiten

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktie -2% auf 65,90 €; tiefster Stand seit Feb
    • Unter 100-Tage-Linie -> mittelfristiger Trend!!
    • Ebit 1,9 Mrd vs Konsens 2 Mrd; Konsolidierung.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die in den vergangenen Monaten gut gelaufenen Aktien von Continental dürften den jüngsten Rücksetzer am Mittwoch noch ausweiten.

    Auf Tradegate fielen sie am Morgen um zwei Prozent auf 65,90 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Dienstag. Das wäre im regulären Handel der niedrigste Stand seit Anfang Februar. Zudem würde die Aktie unter die 100-Tage-Durchschnittslinie fallen, ein Indikator für den mittelfristigen Trend.

    Die Zielkorridore des Unternehmens für Umsatz und Marge im Reifensegment in diesem Jahr implizierten bei den jeweiligen Mittelwerten ein operatives Ergebnis (Ebit) von 1,9 Milliarden Euro.

    Das wären fünf Prozent weniger als die Konsensschätzung von 2 Milliarden Euro, schrieb Analyst Michael Aspinall von Jefferies in einer ersten Einschätzung. Er rechnet nach dem guten Lauf der Aktien mit einer Konsolidierung./bek/stk

    Continental

    -2,56 %
    -14,78 %
    -5,40 %
    +1,50 %
    +29,81 %
    +23,20 %
    -18,92 %
    -51,01 %
    +1.355,02 %
    ISIN:DE0005439004WKN:543900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,03 % und einem Kurs von 66,68 auf Tradegate (04. März 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -14,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,30 Mrd..

    Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Continental Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -0,48 %/+35,71 % bedeutet.




